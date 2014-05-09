برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب باید به نیاز مخاطبان خاص توجه کنند

محسن حسام مظاهری عضو شورای نشر انتشارات آرما در گفتگو با خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب را مکانی برای گذران اوقات فراغت دانست و افزود: نمایشگاه کتاب تهران در درجه نخست جایی برای گذران اوقات فراغت و سرگرمی است. البته این بار منفی ندارد چه بسا کتاب گردی مقدمه ای بر کتاب خوانی باشد. در درجه دوم نمایشگاه جایی برای بازاریابی و خرید و فروش کتاب است. عملا نمایشگاه کتاب تهران به یک فروشگاه بزرگ تبدیل شده است.

نویسنده کتاب "بنی هندل " که گونه ای تاکسی نگاری است توجه به مخاطبان با نیاز ویژه را یکی از ضروریات دانست و افزود: امکان بازدید برای معلولان، نابینایان و حتی سالمندان وجود ندارد. این معضل تنها به برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب برنمی گردد. برای مثال یک فرد معلول چطور می تواند از مترو استفاده کند و خود را با این وسیله به نمایشگاه برساند یا سالمندان چطور می توانند به نمایشگاهی بیایند که به جهت شلوغی و گرما برای جوانان سالم هم آزاردهنده است. هر چند امسال نمایشگاه به لحاظ فرم اجرایی وضعیت بهتری نسبت به سالهای پیش دارد اما این مکان برای نمازخواندن ساخته شده و از عنوان آن هم پیداست که مکان مناسبی برای نمایشگاه کتاب نیست.

مظاهری با اشاره به اینکه نمایشگاه در درجه نخست فضایی برای ارتباط ناشران با یکدیگر است، گفت: نمایشگاه فضای خوبی است تا به ما به طور نسبی مخاطبان خود را بشناسیم و با ناشران دیگر ارتباط برقرار کنیم. هر چند نمایشگاههای کتاب در ایران از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و تنها مکانی برای خرید و فروش کتاب هستند اما نشر آرما در این 10 روز کوشیده تا با خوانندگان خود ارتباط بگیرد و سطح سلیقه و خواست آنان را بشناسد. ناشران دیگر هم از این فرصت برای ارتباط با مخاطبان خود استفاده کرده اند.

مدیر نشر آرما به اینکه این انتشارات فعالیت خود را از سال 89 آغاز کرده، اشاره و بیان کرد: ما از آغاز فعالیت در نشر آرما تاکنون 75 عنوان کتاب منتشر کرده ایم که 30 عنوان آن در نمایشگاه امسال رونمایی شده است. این کتاب ها مستند داستانی، مجموعه یادداشت ها و مقالات اجتماعی را در برمی گیرد.

"خنده های امپراتور" نوشته رضا احسان پور، داستان "عشق زیر روسری" نوشته شلینا زهرا جان محمد با ترجمه محسن بدره و مستند داستانی "مسجد پروانه" نوشته جی. ویلو ویلسون باز هم با ترجمه محسن بدره پرفروش ترین نشر آرما بوده اند.

مجموعه مقالات "سبک زندگی" که به زندگی دینی مسلمانان ایرانی می پردازد و به همت محمد رضا زائری نوشته شده و همچنین "حجاب با حجاب" باز هم نوشته حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زائری از جمله کتاب های پرفروش نشر آرما در بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران بوده اند. این کتاب به بررسی مسئله حجاب نه تنها برای بانوان که برای فعالان فرهنگی می پردازد.