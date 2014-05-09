به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت استاد زنده‌یاد حسن لاهوتی و رونمایی از تصحیح وی از مثنوی معنوی عصر امروز جمعه 19 ازدیبهشت ماه با حضور کریم زمانی مثنوی پژوه و اکبر ایرانی مدیرموسسه پژوهشی میراث مکتوب و همچنین محمدحسین ساکت پژوهشگر در سرای اهل قلم بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.

در ابتدای این برنامه اکبر ایرانی مدیرموسسه و انتشارات میراث مکتوب با اشاره به مراحل طی شده برای چاپ تصحیح مرحوم حسن لاهوتی از مثنوی معنوی گفت: این کتاب که تصحیحی است از نسخه نیکلسون مثنوی چندسال پیش توسط یک ناشر چاپ شده بود اما با توجه به اینکه مرحوم لاهوتی به دلیل اینکه ناشر نظرات اصلاحی او را در نسخه چاپ شده اعمال نکرده بود و از نحوه چاپ و عرضه این کتاب راضی نبود از ما خواست که آن را تجدید چاپ کنیم اما از آنجا که ما معمولا کراهت داریم از چاپ مجدد کتابی که پیشتر یک ناشر چاپ کرده ابتدا با این درخواست استاد لاهوتی موافقت نکردیم اما از آنجایی که یکی از برنامه‌های موسسه مکتوب چاپ آثار ارزشمندی از جمله مثنوی معنوی است، در نهایت این درخواست را پذیرفتیم.

به گفته ناشر کتاب تصحیح مثنوی معنوی به قلم حسن لاهوتی، این مصحح فقید هر سه مقدمه نیکلسون را برای سه دفتر مثنوی ترجمه کرده و به علاوه آن را یک بار هم به طور کامل با نسخه قونیه مطابقت داده است. ایرانی افزود: استاد لاهوتی اصرار داشت که این کتاب در زمان حیاتش چاپ شود اما متاسفانه مسائل مالی و برخی مشکلات دیگر این امکان را به ما نداد.

رئیس موسسه پژوهشی میراث مکتوب از استاد حسن لاهوتی به عنوان یک پژوهشگر عزیز، مهربان، دلسوز، ایران‌دوست و خوش‌اخلاق یاد کرد و گفت استاد لاهوتی آثار ارزشمندی در حوزه مولوی شناسی تالیف ترجمه کرده و این در شرایطی است که برخی مانند کلمن بارکس در غرب به نوعی از قبل مثنوی بازاری راه انداخته‌اند و آن را تفسیر به رای می‌کنند و متاسفانه استقبال زیادی هم از این تفسیرهای انحرافی می‌شود.

ایرانی همچنین از وضعیت نامساعد مالی موسسات پژوهشی از جمله میراث مکتوب گلایه کرد و گفت: بودجه سال گذشته ما تقریبا رقمی است برابر با بودجه سال 85 و علی‌رغم این است که کاغذ در یکی، دو سال گذشته به شدت گران شد.

وی همچنین با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انتشارات میراث مکتوب گفت: میراث مکتوب از سال 1373 تاکنون 266عنوان کتاب در سیصد و یازده جلد منتشر کرده است انتشار 52 شماره مجله علمی و پژوهشی آیینه میراث با سی و دو شماره ضمیمه آن و همچنین انتشار 57 شماره گزارش میراث برگزاری 99 نشست پژوهشی در حوزه نقد و بررسی کتاب، و برپایی بیش از بیست همایش بین المللی و ملی تخصصی در این حوزه از دیگر فعالیت‌های میراث مکتوب بود ه است.

ایرانی با بیان اینکه موسسه متبوعش در طول سال‌ها حدود 92 جایزه دریافت کرده است، افزود: میراث مکتوب تلاش کرده است با همکاری موسسات علمی داخل و خارج از کشور، کتاب‌هایی را منتشر کند از جمله این موسسات موسسه مطالعات جهان در دانشگاه برلین و موسسه مطالعات اسماعیلیه، انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران و بعضی موسسات دیگر در کشورهایی مانند پاکستان است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات مالی مرکز پژوهشی میراث مکتوبT از چاپ حدود شش عنوان کتاب با هزینه علاقه‌مندان این حوزه از جمله دکتر صداقتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد فضای برای فعالیت‌های فرهنگی در حوزه میراث مکتوب در دولت تدبیر و امید بهتر شود.

رئیس موسسه پژوهشی میراث مکتوب همچنین حضور اهل قلم را در سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب تهران کم سابقه خواند و آن را نشان‌دهنده جلب اعتماد اهالی قلم توسط دولت دانست.

در این جلسه همچنین محمدحسین ساکت پژوهشگر در سخنانی با اشاره به قالب شعری مثنوی گفت: ممکن است شاعران قوی‌تری هم در سرودن قالب شعری غیر از جلال الدین بلخی باشد اما هیچکدام به زبانزدی او نیستند اگر بخواهیم از نظر شعری به مثنوی مولوی نمره بدهیم ممکن است نمره بالایی نگیرد ولی به واقع یک معجزه است.

وی همچنین نقش رینولد نیکلسون را در اشنایی انگلیسی زبان‌ها با اثر مهم مولانا مهم ارزیابی کرد و گفت: تاکنون سریعترین و بهترین تصویر از مثنوی را نیکلسون داشته است و رنج و شوقی که او در این کار داشته است واقعا ستودنی است.

وی در پایان پیشنهاد کرد: سازمان‌هایی که در حوزه وقف کار می‌کنند برای آنچه او نجات چاپ و نشر کتاب‌های ارزشمندی مانند مثنوی نامید، وارد عمل شوند.

در این مراسم همچنین کریم زمانی مثنوی پژوه با نقل قولی از شیخ احمد جام صاحب کتاب «روضه‌ المذنبین» گفت: او می‌گوید برخی آثار از کاغذ بر کاغذ جاری می‌شوند و درواقع اینها آثاری هستند که کسانی از محفوظات پیشین بر روی کاغذ می‌آورند و چاپ می‌کنند اما سنخ دیگری از کتب هستند که به جای اینکه از کاغذ بر کاغذ جاری شوند، از دل بر کاغذ جاری می‌شوند. مثنوی با آثار مولانا کتاب‌هایی نیست که از شدت سواد و دانش و بحرالعلوم بودن گفته شده باشند بلکه اثری است که از دل و تجربه‌های مستقیم مولانا برآمده است و بر لوح کاغذ نقش بسته است.

زمانی با اشاره به مکانی که مولانا در آن رشد یافت، گفت: قونیه سرزمینی بود که فرهنگ‌های مختلفی بر آنجا حاکم بود از جمله هلنی، رومی، عربی و فارسی. مولانا هم به وحدت ادیان نظر داشت و از این جهت در سلوک خودش هم همین اصل را رعایت می‌کرد.

این مولوی پژوه با بیان اینکه تئوری با این مساله که انسان وجودش با تئوری محقق شود، متفاوت است تاکید کرد: مولانا ظاهر و باطنش یکی بود و شما در سراسر آثار او حتی یک بیت نمی‌توانید پیدا کنید که مدح امیر یا سالاری باشد.

صاحب کتاب مینای عشق همچنین از تلاش زنده‌یاد حسن لاهوتی در تصحیح برخی اشتباهات کوچکی که پروفسور آنه ماری شیمل در تفسیر نیکلسون در مثنوی مرتکب شده است، تمجدید کرد و گفت: پاورقی‌هایی که جناب حسن لاهوتی بر این کتاب نوشته است، این اشتباهات را به ما نمایانده است و نشان می‌دهد که او چه محقق و پژوهشگر ارزنده‌ای بود.

در پایان این برنامه و با حضور کریم زمانی و نجفعلی میرزایی مدیرعامل موسسه خانه کتاب و همچنین اکبر ایرانی مدیر موسسه پژوهشی میراث مکتوب، از تصحیح حسن لاهوتی از کتاب مثنوی معنوی، رونمایی شد.