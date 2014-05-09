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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۰۳

حجت الاسلام محمدی:

بخش کاکی آماده پذیرایی از معتکفین است/انتظارت در بخش کاکی در حال محقق شدن است

بخش کاکی آماده پذیرایی از معتکفین است/انتظارت در بخش کاکی در حال محقق شدن است

بوشهر-خبرگزاری مهر:امام جمعه کاکی گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم اعتکاف در کاکی اندیشیده شده است و این بخش آماده پذیرایی از معتکفین را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر کاکی ضمن رعایت تقوای الهی در همه شئونات زندگی اظهار داشت:امسال به حمدالله با کارها وبرنامه ریزیهای صورت گرفته در بخش کاکی استقبال خوبی در زمینه اعتکاف شده و تمامی امکانات در این زمینه  فراهم است وامیدواریم در این سه روز برنامه های خوبی اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه اعتكاف اثر عميقى در تصفيه روح و توجه مخصوص به پروردگار دارد ادامه داد: اعتکاف یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

محمدی از  همه مردم بویژه جوانان خواست از این فرصت  در جهت نزدیک شدن به خدای خویش استفاده کنند و از برگزار کنندگان این فریضه الهی در بخش کاکی تقدیر کرد.

وی در خصوص طرح تحول نظام سلامت نیز گفت:این طرح که از سوی دولت تدبیر وامید در حال اجرا شدن است گام خوبی در جهت خدمت به قشر محروم جامعه است .

امام جمعه کاکی ادامه داد: الحمد الله انتظاراتی که در حوزه سلامت در این بخش داشتیم  در حال محقق شدن است و در راستای حل مشکلات مردم و برای ارتقا وپیشرفت درمانگاه های کاکی وزیارت وبویژه بیمارستان زینبیه برنامه های خوبی دیده شده است.

وی به سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع هزاران فرهنگی نیز اشاره و خاطر نشان کرد:پیشرفت کشور بر پایه دانش است .

کد مطلب 2288242

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