فعالیت های امدادی هلال احمر همه در بستر محبت شکل می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در نخستین روز از هفته هلال احمر و در آیین تجدید میثاق خانواده هلال احمر با آرمان های امام راحل، افزود: مهربانی یکی از خصوصیات خداوند است که در ذات انسان ها نهاده شده است و هر انسانی در سخت ترین شرایط روحی نیز از این خصلت تا حدودی برخوردار است.

وی خاطر نشان کرد: فعالیت های امدادی جمعیت هلال احمر همه در بستر این مهربانی صورت می گیرد و فعالان این نهاد مردمی با توسل به این خصیصه الهی به کمک مردم می شتابند.

سید حسن خمینی اظهار داشت: در کل نبض انسانیت در مهربانی نهاده شده است و خمیر مایه اصلی هر انسان در محبت به غیر است.

وی افزود: هر چقدراین خصلت درونمان بیشتر پرورده شود، به کمال انسانیت نزدیک شده ایم و هر مقدار از آن فاصله بگیریم، از دایره انسانیت دور می شویم.

تولیت آستان مقدس حرم مطهر امام خمینی(ره)، تصریح کرد: در واقع خادمان هلال احمر در جایگاهی قرار گرفته اند که محبت خدواند در آن است و امیدوام خدواند توفیق بارور شدن گوهر ناب مهربانی را به آنها عطا کند.

حجت الاسلام و المسلیمن سید حسن خمینی خاطر نشان کرد: فعالان این عرصه باید در نظر داشته باشند که اقداماتشان را با قصد قرب خداوند انجام دهند، تا هم به ندای درون خود نسبت به مهربانی به مردم قدم برداشته باشند و هم نیز از ثواب اخروی برخوردار شوند.