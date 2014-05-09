به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های امروز نماز جمعه برازجان با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی به ایام ماه مبارک رجب اشاره کرد و اظهار داشت: همه باید تلاش کنیم تا در این ماه‌ها بهترین استفاده را ببرین و توشه‌ای برای اخرت خود برداریم.

وی در ادامه با تبریک به مناسبت روز معلم و تقدیر و تشکر از فعالان عرصه تعلیم و تربیت، بیان داشت: معلمان نقش بسیار مهمی در توسعه کشور و ساختن اینده به ویژه در تولید نیروی انسانی دارند و قدردانی از مقام معلم یک وظیفه عمومی است.

امام جمعه برازجان بر لزوم تلاش برای تحقق اهداف سند بنیادین اموزش و پرورش تاکید کرد و افزود: این سند می‌تواند باعث پیشرفت آموزش و پرورش در همه عرصه‌ها شود و دستاوردهای بسیار خوبی را خواهد داشت.

وی در ادامه به دیدار مقام معظم رهبری با فرهنگیان اشاره کرد و بیان داشت: معاونت پرورشی و گسترش ارزش‌ها در آموزش و پرورش باید احیا شود تا شاهد اجرای دستاوردهای مهم این بخش باشیم.

حجت‌الاسلام مصلح همچنین با تبریک میلاد امام محمدباقر (ع) و امام علی (ع) اضافه کرد: امام محمدباقر (ع) نقش بسیار مهمی در مذهب تشیع داشته‌اند و در تربیت شاگردان و علمای اسلامی تلاش‌های بسیاری داشته اند.

انتقاد از مشکلات آب در شهر برازجان

وی با اشاره به 15 رجب سالروز وفات حضرت زینب (س) اظهار داشت: محدثه، عالمه، فهیمه، عارفه، خطیبه و عفیفه از نام‌های حضرت زینب (س) است که هر یک از این اسامی به برخی از فضائل ایشان اشاره دارد.

امام جمعه برازجان به ایام اعتکاف اشاره کرد و با اشاره به اهمیت بسیار بالای این ایام، خاطرنشان ساخت: انبیای الهی نیز به نوعی اعتکاف داشته‌اند و گسترش فرهنگ اصیل اعتکاف باید در دستور کار قرار گیرد.

وی به مشکلات آب در شهر برازجان اشاره کرد و افزود: از زمان واگذاری امور آب به بخش خصوصی دشتستان با مشکل جدی آب آشامیدنی مواجه است و هر روز شاهد قطعی آب هستیم.

حجت‌الاسلام مصلح در ادامه به موضوعاتی همچون لغو امتیاز تنباکو توسط آیت‌الله میرزای‌شیرازی، استقبال باشکوه مردم دشتستان به ویژه مردم وحدتیه از پیکرهای شهدای گمنام اشاره کرد.