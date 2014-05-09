آمريكا هرگز نبايد نقطه اميد ملت ايران تلقي شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمدجواد آيت اللهي در خطبه هاي اين هفته نمازجمعه يزد با تاكيد بر اينكه در مسائل فردي و اجتماعي بايد توكلمان به خدا باشد، اظهار داشت: در غير خدا اميدي نيست و اتكا به ديگران و مدد جستن از آنها نتايج خوبي به دنبال نخواهد داشت.

وي عنوان كرد: اگر مي خواهيم مسائل جامعه و كشور حل شود بايد از خدا طلب كمك كرد و رفتن به سراغ غير خدا، راه به جايي نخواهد برد.

امام جمعه موقت يزد خاطرنشان كرد: يك مسلمان نبايد اعتماد و ميل و تكيه گاهش به ظالمان باشد و اينكه عده اي آمريكا را نقطه اتكا مي دانند، اشتباه است.

وي تصريح كرد: آمريكايي ها سالها به ما ظلم كرده اند بنابراين اكنون نبايد اميد و تكيه گاه ما باشند زيرا اگر اينگونه باشد، خدا نيز ديگر به ما كمك نخواهد كرد.

ملت ايران دست خدا را همواره بالاي سر خود احساس كرده است

آيت اللهي ادامه داد: 35 سال از انقلاب مي گذرد و امت اسلامي همه مشكلات را پشت سر گذاشته و در اين مدت نيز فقط خدا ياور و امدادرسان ما بوده است و ملت ايران همواره دست خدا را بالاي سر خود احساس كرده است.

امام جمعه موقت يزد تاكيد كرد: ما رهبري داريم كه عبد خالص خداست و خدا او را نصرت و ياري مي دهد و نگاه ما نيز بايد به مدد خداوند متعال باشد.

آيت اللهي تصريح كرد: ما خدايي داريم كه ملت ايران را سالها مدد و ياري كرده است پس با چنين خدايي چرا بايد اميد به غير خدا داشته باشيمو

وي خاطرنشان كرد: بايد آگاه باشيم كه اگر ميل ما به سمت غير خدا و دشمن باشد، نه خدا و نه ديگران ما را ياري نخواهند كرد.

امام جمعه موقت يزد همچنين 18 ارديبهشت كه به نام روز هلال احمر نامگذاري شده است را گرامي داشت و از تلاش هاي امدادگران جمعيت هلال احمر در استان يزد در برهه هاي مختلف قدرداني كرد.

آيت اللهي يادآور شد: امدادگران هلال احمر در ايام مختلف سال از زمستان در برف و كولاك تا ايام تعطيلات نوروز، در حوادث و بلايا و .... همواره در كنار مردم هستند و در بخش ها و گروه هاي مختلف خدمات رساني مي كنند.

خدمات بسيج سازندگي به روستاهاي محروم چشمگير بوده است

وي همچنين سالروز تشكيل بسيج سازندگي به دستور مقام معظم رهبري را نيز گرامي داشت و اظهار داشت: بسيج سازندگي تاكنون خدمات بسياري به ويژه در مناطق محروم و روستاها كرده و اجراي طرح هاي مختلف، علاوه بر مددرساني به محرومان جامعه، عمران و آباداني كشور را نيز به دنبال داشته است.

امام جمعه موقت يزد، 10 رجب، سالروز ميلاد امام محمد تقي، جوادالائمه (ع) را نيز گرامي داشت.

آيت اللهي همچنين با اشاره به فرا رسيدن ايام البيض عنوان كرد: سنت حسنه اعتكاف كه چند سالي است، احيا شده است، در اين ايام برگزار مي شود.

وي از ايام البيض كه 13 تا 15 رجب به اين نام، نامگذاري شده است، به عنوان با فضيلت ترين ايام ياد و عنوان كرد: پيامبر (ص) فرموده اند: خداوند سه شب، 13، 14 و 15 رجب را به امت مسلمان داده كه به ديگر امتها نداده است.