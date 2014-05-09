آمادگی 12 مسجد شهرستان قرچک برای پذیرایی از معتکفان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن منتظری که به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه شهرستان قرچک سخن می گفت با تبریک میلاد با سعادت امام جواد(ع) اظهار داشت: امام نهم شیعیان از جمله امامان مظلوم محسوب می شود که کم تر زندگی و سیره آن در جامعه اسلامی مطرح شده است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی قرچک افزود: با توجه به اينكه حضرت جواد در سن هشت سالگي و قبل از بلوغ به امامت رسيدند اما ايشان در تمامي مناظراتي كه چه از سوي بزرگان شيعه براي امتحان علم الهي اين امام خردسال و چه از سوي حكومت يعني مامون و معتصم برگزار مي شد، پيروز مي شدند و اين نشان از جايگاه خاص ايشان در آن مقطع دارد.

امام جواد(ع) در مناظره با علمای ادیان الهی همواره پیروز می شد

منتظری گفت: سخنان امام جواد(ع) در سال‌های كودكی و نوجوانی، به سخنان مردی جهانديده شباهت داشت كه با آگاهی از مسائل علمی، روانی و قوانين حقوقی و جزايی، به خوبی مسائل را تحليل می‌كرد، لذا با توجه به اينكه در آن زمان مكتب و كلاس درسی وجود نداشت، می توان پی برد كه ایشان در كلاس الهی و مكتب آسمانی آموزش ديده بودند.

وی ادامه داد: رفتار ظالمان با اهل بیت و اصرار آنها بر اینکه دین باید از سیاست جدا باشد، در تاریخ زندگی همه امامان معصوم وجود دارد، به طوری که همه امامان تحت فشار ظالمان خودکامه قرار داشتند و امام جواد (ع) نیز در سن 25 سالگی و در اوج جوانی به شهادت رسید.

حضور گسترده جونان و نوجوانان در مراسم اعتکاف مایه مباهات است

رییس ستاد اعتکاف شهرستان قرچک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن مراسم معنوی اعتکاف بیان داشت: اسلام اعتکاف را به‌عنوان راه بازگشت خدای خویش قرار داده تا کسانی که از هیاهو و جنجال‌های زندگی مادی خسته شده اند بتوانند چند صباحی با خدای خود خلوت کنند.

وی با بیان اینکه اعتکاف اثر عمیقی در تزکیه روح و صفای باطن دارد بیان کرد: همین تاثیرگذاری و بروز آثار و نتایج ارزشمند سبب شده که اعتکاف مورد توجه و عنایت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین(ع) و بزرگان دین قرار گیرد.

منتظری تربیت و تهذیب نفس را از مهمترین اثرات اعتکاف عنوان کرد و افزود: سه روز در مسجد ماندن و معتکف شدن در راستای مقابله با شیطان درون و برون، تاثیرات بسزایی در اخلاق فردی و اجتماعی انسان خواهد داشت.

رییس اداره تبلیغات اسلامی قرچک تأکید کرد: با توجه به هجمه هاي بي پايان دشمن در تمامي حوزه ها لازم است كه آموزه هاي ديني و اسلامي به شكل بهتري در جامعه نهادينه شوند كه اعتكاف يكي از سنت هاي حسنه به شمار مي رود و بايد به آن توجه شود.

وی حضور نوجوانان و جوانان در این چند روز را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: آنچه در این مراسم معنوی مشاهده می‌شود و موجبات خرسندی را فراهم می‌کند، حضور گسترده و چشمگیر نوجوانان و جوانان در مراسم اعتکاف است.

آمادگی 12 مسجد برای ثبت نام از معتکفان در قرچک

این مسئول از حضور هزار و 800 نفری معتکفان در سال گذشته خبر داد و گفت: امسال این مراسم مصادف با روزهای 23 الی 25 اردیبهشت ماه جاری است و با توجه به این آمار و پیش بینی افزایش آن، 12 مسجد در نقاط مختلف شهرستان قرچک پذیرای معتکفان خواهد بود.

وی ادامه داد: جلسات متعددی برای برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم معنوی اعتکاف در شهرستان قرچک برگزار شده و مسئولین این شهرستان مصمم هستند تا برنامه های مناسبی را در طول سه روز ایام البیض پیش بینی کنند.

وی اضافه کرد: سخنرانی مذهبی، مرثیه خوانی، مولودی خوانی، برگزاری مناجات های سحرگاه، پخش کلیپ، آموزش های قرائت قران و نماز و همچنین آموزش احکام از دیگر برنامه هایی است که در مراسم معنوی اعتکاف امسال در مساجد شهر قرچک اجرا خواهد شد.

منتظری عنوان کرد: ثبت نام به منظور شرکت در مراسم اعتکاف از دهم اردیبهشت در مساجد آغاز شده است که در این چند روز با استقبال چشمگیر علاقمندان همراه شد و تاکنون صدها نفر برای شرکت در این آیین ثبت بعمل آورده اند.

وي در پايان خواستار همكاري و مشاركت تمامي ادارات و سازمان هاي دولتي مسئول در راستاي برگزاري هر چه بهتر مراسم اعتكاف شد و گفت: انتظار مي رود برگزاري اين مراسم معنوي در سال جاري به شكل بهتري نسبت به سال قبل برنامه ريزي و اجرا شود.