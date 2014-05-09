اتحاد شیعه و سنی تکفیری های وهابی را نابود می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی پورمحمدی بعدازظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهرستان مراغه با بیان اینکه وحدت مسلمانان باعث نابودی تکفیری ها و پیروزی حق می شود، ادامه داد: مسلمانان چه شیعه و چه سنی باید در شرایط کنونی بیشتر از گذشته کنار باشند و وحدت خود را حفظ کنند و با این خونخواران مبارزه کنند.

وی با بیان اینکه سنت حسنه اعتکاف فرصتی ارزشمند برای خودسازی است، گفت: عشق وصف ‌ناپذیر جوانان به اعتکاف پس از انقلاب اسلامی نمود بیشتری دارد و باید فضای انجام این عبادت خالصانه را فراهم کرد.

حجت الاسلام پورمحمدی با تاکید بر اینکه به برکت انقلاب اسلامی و خون شهیدان این عبادت حسنه در جامعه احیا شده است، افزود: دشمنان اسلام با اجرای برنامه های مختلف می خواهند که جوانان ما را از اسلام جدا کنند که این امر می تواند پیوند دهنده بیشتر جوانان را با دین فراهم کند.

وی در خصوص انتخابات اخیر عراق نیز گفت: با وجود شرکت احزاب مختلف سیاسی در عراق و رقابت کاندیداهای شیعه و سنی در انتخابات ولی شاهد هستیم که این انتخابات با موفقیت برگزار می شود که نوید بخش پیروزی حق علیه باطل و ادامه استقلال این کشور است.