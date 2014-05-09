 طنز یک زنگ خطر خوب است/ فشار زندگی موجب گرایش مردم به طنز می شود

رضا احسان پور شاعر مجموعه «خنده های امپراتور» در گفت و گو با خبرنگار مهر فشارهای زندگی را عامل مهمی در گرایش شاعران و نویسندگان به طنز دانست و افزود: مردم با روی آوردن به طنز می کوشند تا از فشار زندگی خود بکاهند. مردم جامعه ما به نشاط و لبخند نیاز دارند و یکی از ویژگی های طنز آن است که لبخند بر مردم می نشاند. چرا گرایش به سریال ها و فیلم های کمدی زیاد است چراکه مردم در پی گریزگاهی هستند تا از فشارهای روانی خود بکاهند.

او یکی از دیگر از دلایل گرایش به طنز را اصلاح خود و جامعه برشمارد و گفت: مردم ما گرایش به اصلاح دارند و دوست دارند زندگی خود و شرایط جامعه ای که در آن به سر می برند را به سوی بهتر شدن ببرند. یکی از ویژگی های مهم طنز اصلاح است. مردم و طنزپردازان با گرایش به این گونه ادبی فریاد مردم را به گوش مسئولان می رسانند و به طور غیر مستقیم از کاستی های اجتماعی سیاسی اقتصادی و فرهنگی می گویند بدون آنکه غر بزنند یا آب در آسیاب دشمن بریزند چراکه طنز با نق زدن میانه ندارد.

احسان پور در پاسخ به اینکه آیا در یک جامعه نسبتا خوب مردم گرایش کمتری به طنز دارند گفت: املای نانوشته همواره بی غلط است اینکه فکر کنیم روزی فرا می رسد که جامعه ما هیچ ایرادی و اشکالی نداشته باشد از محالات است. آنچه اهمیت دارد اینکه ما به عنوان اعضای جامعه بکوشیم تا خود و اجتماع خود را اصلاح کنیم.

به گفته شاعر مجموعه «خنده های امپراتور» طنز یک زنگ هشدار است. برای مثال من طنزپرداز گاهی با خود فکر می کنم چرا جامعه امروز ما تا این اندازه مصرف گرا است. چرا شبکه های تلویزیونی شبیه به شبکه های بیگانه است. چرا در برنامه های کودک تلویزیون تبلیغ پخش می شود و صدها چرای دیگر. همه اینها به یک طنزپرداز نهیب می زند و اعلام خطر می کند.

احسان پور دانستن را لازمه طنز برشمرد و افزود: من طنزپرداز باید یک گام جلوتر از کارشناس هر حوزه باشم. اگر قرار است درباره اقتصاد شعر یا داستان طنزآمیز بنویسم باید درباره این موضوع مطالعه کنم و با آگاهی به سراغش روم.

پیش از انتشار «خنده های امپراتور» مجموعه ای از فاضل نظری شاعر معاصر و با عنوان «گریه های امپراتور» منتشر شده بود.

رضا احسان پور در پاسخ به اینکه چرا بر شعر نظری نقیضه نوشته است گفت: «خنده های امپراتور» مجموعه 32 غزل طنزآمیز در قالب نقیضه است. من چهار مجموعه شعر از این شاعر را مطالعه و 32 غزلی را که به باور خودم، بیشتر شنیده شده بود انتخاب کردم و براساس آن شعر طنز سرودم.

این شاعر طنزپرداز ادامه داد: من روی اشعار حافظ و سعدی و شاعران دیگر هم نقیضه گفته‌ام و انتخاب شاعر مجموعه«گریه‌های امپراتور« به سلیقه شخصی من برمی گردد و البته تلاش کردم شعر هایی انتخاب شود که بیشتر شنیده شده اند.

مجموعه شعر طنز «خنده های امپراتور» از رضا احسان پور را نشر آرما منتشر کرده و نخستین چاپ آن در ایام نمایشگاه کتاب و در کمتر از هفت روز به پایان رسیده است.