شان بسیج دانشجویی تقابل با دولت نیست/ لزوم بازخوانی اندیشه های امام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، ودود حیدری ظهر جمعه در جمع اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه های استان زنجان در محل سالن الغدیر دانشگاه زنجان با بیان اینکه شان بسیج دانشجویی درگیرشدن با رئیس دانشگاه سر مسائل حقیر و ناچیز نیست افزود: شان بسیج دانشجویی یک شان و وظیفه فراتر است که آن محافظت از شاخصه های گفتمان انقلاب اسلامی در بستر است.
وی ورود به بازیهای جناحی را تکمیل پازل دشمن عنوان کرد و ادامه داد: بسیج دانشجویی باید هوشیار و توانمند در راستای حفاظت از شاخصه های گفتمان انقلاب اسلامی در بستر دانشگاهها گام بر دارد.
حیدری با بیان اینکه امام خمینی(ره) با یک انقلاب نرم انقلاب اسلامی را تشکیل دادند افزود: بسیج مولد انقلاب اسلامی است و ضرورت این امر را میتوان در این مورد دید که امام(ره) دوره پس از انقلاب را دوره تثبیت اسلام میدانستند.
رئیس بسیج دانشجویی کشور با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری توقعات و دلبستگی زیادی همانند امام خمینی(ره) به بسیج دانشجویی دارند افزود: تک تک بسیج دانشجویی باید از خود یک عنصر بصیر بسازید تا با توجه به شرایطزمانی عملکرد مخصوص به خود را داشته باشید.
حیدری همچنین با بیان این موضوع که هماکنون نباید مقهور نگاه غرب در خصوص جنگنرم و همینطور انقلابهای رنگی شویم افزود: موضوع جنگنرم و انقلابهای رنگی، برداشتی از تفکرات امام(ره) است که دشمنان را به این نتیجه رسانده که با همین ترفند علیه ما دست به کار شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر باید جایگاه خود را بدانیم و به میزانی که سطح نگاهمان را بلند بگیریم در فعالیتها و موضوعگیریهای ما اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
رئیس بسیج دانشجویی کشور با تاکید بر اینکه بسیج دانشجویی باید هوشیار وآگاه همواره در صحنه حضور داشته است افزود: بسیج دانشجویی به رغم عدم درک شرایط زمان انقلاب و دفاع مقدس در پاسداشت ارزش های انقلاب اسلامی و گام برداشتن در مسیر انقلاب فراتر از انقلابی های قدیمی و در نقد برخی عملکردهای آنها که از در تضاد بامسیرانقلاب است هستند و بسیج دانشجوییخود و خاتطرات آن را نقد می کند.
حیدری ادامه داد: نسلی که امروز از نسل انقلاب ساخته شده همانند سالهای پیش از انقلاب است و جزو معدود انقلابهایی است که نسلهای خود را انقلابی پرورش داده است.
رئیس سازمان بسیج دانشجویی ادامه داد: اگر نسل امروز جلوتر از نسل نخست انقلاب نباشند قطعا عقبتر از آن نیز نیست و اگر نسل نخست انقلاب آزمونی همچون دفاع مقدس را داشتند نسل امروز نیز فتنه سال 78 و 88 را پشت سر گذاشتهاند.
حیدری گفت: افرادی که در فتنه سال 78 و 88 نقشآفرینی و از انقلاب دفاع نکردند قطعا کسانی هستند که انقلاب را درک نکرده و دوران هشت سال دفاع مقدس را نیز ندیدهاند.
حیدری با تاکید بر اینکه در سراسر جهان انقلابی وجود ندارد که پس از گذشت سه دهه همچنان تولیدات و جوانانی با آرمانهای انقلابی داشته باشد، گفت: در انقلابهای دیگر کشورها نسلهای جدید نتوانستند تولیدات جدید برای انقلاب خود تربیت کنند.
وی با تاکید بر اینکه هر روز در کشورمان جوانان کم سن و سال بیشتری با شور و نشاط وارد عرصه میشوند افزود: این امر نشان از درستی مسیری است که انقلاب اسلامی برجای گذاشته است.
رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور افزود: در بعضی مواقع عدهای پس از سالها زحمت و تلاش در سالهای پایانی عمرشان از آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی ایران فاصله میگیرند.
حیدری با تاکید بر اینکه انقلابی بودن در ذات امام راحل وجود داشت افزود: در ذات اسلام نیز انقلابگری وجود دارد و امام خمینی(ره) انقلاب و انقلابی گری و ایستادگی بر علیه استکبار را به ملت های جهان نشان داد.
وی با تاکید بر اینکه همواره هجمههایی که گاه به بسیج دانشجویی وارد میشود افزود: همه به خوبی میدانیم که مجموعههایی که اثری ندارند مورد هجمه قرار نمیگیرند اگر میبینید که گاه بسیج مورد هجمه بعضی از گروهها قرار میگیرد، به خاطر اثرگذاری این تشکل است.
حیدری افزود: کشورهایی همچون کره، شوروی سابق و چین نتوانستهاند نسلهای جدیدشان را با خود همراه کنند. انقلابهایشان همان آدمهای 70 تا 80 سال پیش هستند و جوانان آنها افکار انقلابی ندارند و این به خوبی نشاندهنده راه درستی است که انقلاب ما طی کرده است.
وی در خصوص انقلابی بودن و با تاکید بر انقلابی ماندن، ادامه داد: باید تمام سعی خود را بکنیم تا انقلابی باشیم و از این امر بیشتر، باید سعی کنیم تا انقلابی بمانیم.
رییس سازمان بسیج دانشجویی با اشاره به شاخصههای انقلابگرایی، گفت: برای اینکه یک فرد انقلابی باشیم باید به شناخت مبانی انقلاب بپردازیم. حرفهایمان را به درستی بشناسیم و تحلیل کنیم و اسلام را به سایر کشورها صادر کنیم.
حیدری با تاکید بر اینکه شناخت درست خط امام خمینی(ره) افزود: همه داشتههای امام راحل از وجود اسلام است و امروز جوانان باید نسبت به شناخت ایشان اهتمام جدی داشته باشند
وی ادامه داد: امروز مقام معظم رهبری پا جای امام راحل گذاشته است و ملاک ملت ایران برای تفسیر خط امام راحل فرمایشات مقام معظم رهبری است.
رئیس بسیج دانشجویی کشور با بیان اینکه روحیه انقلابی در میان جوانان و آحاد مردم را نشانه درستی مسیر انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: امروز با وجود گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان روحیه مبارزه با استکبار و ظلم و انقلابی گری در جوانان ایرانی موج می زند.
حیدری بر لزوم شناختن راه و خط امام خمینی(ره) را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید دانشجویان بسیجی گرد و غبار را از آرمانهای امام خمینی(ره)پا کنند و اندیشه های امام خمینی در جامعه بازخوانی شود.
وی با تاکید بر اینکه با مطالعه بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقایسه آن با فرمایشان مقام معظم رهبری هیچ افتراقی در میان این سخنان مشاهده نمی شود ادامه داد: باید اندیشه و افکار امام(ره)در جامعه بازخوانی شود.
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