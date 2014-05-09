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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۱۸

وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات یمن از یک سوء قصد جان سالم به در بردند

وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات یمن از یک سوء قصد جان سالم به در بردند

منابع عربی از افزایش حملات تروریستی علیه نیروهای امنیی یمن در چند ساعت اخیر و نجات وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات این کشور از یک سوء قصد خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیر دفاع، رئیس سازمان اطلاعات و  یکی از فرماندهان نظامی بلند پایه در استان" شبوه" از یک سوء قصد جان سالم به در ببرند.

این در حالی است که در یک انفجار تروریستی در شرق صنعا 11 نیروی پلیس زخمی شدند.

از سوی دیگر منابع عربی از تظاهرات هزاران نفر از حامیان جدایی طلبان جنوب یمن در اعتراض به قانون تقسیم یمن به اقالیم 6 گانه اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

 از سوی دیگر پایگاه اسکای نیوز از هلاکت دو تن از سرکردگان القاعده در یمن به دست نیروهای امنیتی این کشور خبر داد.

کد مطلب 2288262

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