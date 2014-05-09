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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۰۰

زهرایی:

بسیج سازندگی پیشرو در تحقق اقتصاد مقاومتی است

بسیج سازندگی پیشرو در تحقق اقتصاد مقاومتی است

بیرجند- خبرگزاری مهر: مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی گفت: بسج سازندگی در تحقق اقتصاد مقاومتی فعال و پیشرو است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زهرایی ظهر جمعه در سخنان قبل از خطبه های نماز جمعه شهرستان بیرجند اظهار کرد: 225 گروه جهادی در سال گذشته در مناطق محروم و کم برخوردار استان حضور یافتند.

وی کیفی سازی را محور فعالیت گروه های جهادی دانست و افزود: در بخش دانشجویی گروه ها به 14 روز، محلات هفت روز، هنرمندان، کارمندان و مهندسین به مدت سه روز و حلقه های صالحین یک روز در عرصه های عمرانی، فرهنگی، آموزشی، هنری و کشاورزی فعالیت کرده اند.

زهرایی به اعزام 315 تیم پزشکی در استان در سال گذشته به روستاها خبر داد و گفت: گروه های جهادی پزشکی شش هزار نفر از بیماران مناطق محروم را معاینه کرده اند.

وی معاینه، توزیع رایگان دارو و اعزام بیماران به مناطق شهری را از دیگر برنامه های اردوهای جهادی برشمرد.

 زهرایی با بیان اینکه استقلال روستاها توسط بسیج سازندگی بازگردانده شده است، اظهار کرد: نیروهای بسیج سازندگی در روستاها مستقر شده اند تا روستاییان را تشویق به ماندن در روستاها کنند.

وی گفت: مانده روستاییان در روستاها سبب می شود تا چرخه اقتصادی کشور با محوریت روستاها تکرار شود.

کد مطلب 2288266

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