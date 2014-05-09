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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۴۲

تظاهرات حامیان اخوان المسلمین در مناطق مختلف مصر

تظاهرات حامیان اخوان المسلمین در مناطق مختلف مصر

منابع عربی از تظاهرات حامیان اخوان المسلمین در مناطق مختلف مصر و سرکوب این تظاهرات توسط نیروهای امنیتی این کشور خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، استانهای مختلف مصر امروز(جمعه) شاهد تظاهرات حامیان اخوان المسلمین بود.

شرکت کنندگان در این تظاهرات در استانهای الجیزه، الشرقیه، المنیا، اسکندریه و قاهره با در دست داشتن نماد میدان رابعه العدویه و تصاویر "محمد مرسی" رئیس جمهوری برکنار شده مصر خواهان بازگشت دولت منتخب و برکناری آنچه که از آن به عنوان حکوت نظامی یاد می کنند تأکید کردند.

حامیان اخوان المسلمین همچنین ضمن محکوم کردن نامزدی عبدالفتاح السیسی اعلام کردند که تا زمان تحقق همه مطالبات خود به پایداری و تحرکات اعتراض آمیز خود ادامه می دهند.

این تظاهرات با حضور نیروهای امنیتی مصر به خشونت کشیده شد و پلیس با استفاده از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی اقدام به سرکوب تظاهرات کرد.

کد مطلب 2288278

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