قاسمیان و عابدی نمایندگان هندبال قم در مسابقات جوانان آسیا شدند

سیدعلیرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بازی هایی که تیم هندبال صبای قم در مسابقات فصل جاری لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور انجام داد یک خوبی برای هندبال قم داشت و بازیکنانی خوب و آینده دار به هندبال کشور معرفی شدند.

وی با اشاره به حضور رضا قاسمیان و شایان عابدی از تیم هندبال بزرگسالان صبای قم در تیم ملی هندبال جوانان کشورمان اضافه کرد: با حضور این دو بازیکن شایسته و آینده دار تیم صبا در کنار دیگر ملی پوشان دعوت شده به تیم ملی، تمرینات این تیم برای مسابقات آسیایی انجام می شود و خوشحالیم که از تیم صبا نیز نمایندگانی در تیم اعزامی به رقابت های برون مرزی حاضر هستند.

رئیس هیئت هندبال استان قم اضافه کرد: تیم ملی جوانان پسر کشورمان این روزها در اردوی تمرینی و آماده سازی خود به منظور حضور پرقدرت در مسابقات هندبال قهرمانی رده سنی جوانان آسیا به سر می برد در حالی که هیئت هندبال اصفهان میزبان این اردو است.

وی با تاکید بر اینکه هندبالیست های صبای قم نیز در سطح آمادگی مطلوبی برای همراهی تیم ملی در رقابت های قهرمانی آسیا قرار دارد، افزود: چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا مرداد سال جاری در کشورمان و به میزبانی شهر تبریز برگزار خواهد شد.

طباطبایی در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه عابدی و قاسمیان در رقابت های لیگ برتر هندبال بازی های قابل قبولی را برای تیم صبای قم به نمایش گذاشته اند و می توانند برای تیم ملی هندبال کشورمان در این دوره از رقابت ها مهره های موثری باشند.

وی ابراز داشت: تا کنون 6 مرحله اردوی آماده‌سازی به صورت مرتب و منظم طبق برنامه ریزی کادر فنی تیم هندبال پسران جوان کشور پشت سر گذاشته شده و اردوی جدید تیم ملی در حالی به میزبانی هیئت هندبال استان اصفهان آغاز شده که بازیکنان با جدیت تمرین می‌کنند.

طباطبایی با بیان اینکه در این اردو 22 بازیکن حضور پیدا کرده اند عنوان کرد: با برنامه ریزی کادر فنی تیم ملی اردوهایی که از سال گذشته آغاز شده از لحاظ بدنی، تاکتیکی و تکنیک شرایط خوبی را برای بازیکنان حاضر در تیم ملی جوانان به وجود آورده است.

گفتنی است: رقابت های هندبال قهرمانی رده سنی جوانان آسیا که امسال به میزبانی کشورمان در شهر تبریز به انجام می رسد گزینشی مسابقات جهانی جوانان در سال 2014 نیز به شمار می رود.

