ارزش قراردادهاي مخابراتي ايران در آفريقا به 40 ميليون دلار رسيد //ايران به بازار مخابراتي عراق راه مي يابد

ابراهيم محمود زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره آخرين فعاليت هاي برون مرزي ايران در بخش مخابرات گفت : اين شركت به تازگي در مناقصه راه اندازي شبكه مخابراتي در سريلانكا و بنگلادش شركت كرده است به طوري كه در كشور سريلانكا علاوه برشبكه مخابراتي براي راه اندازي دوربين هاي اپتيكي نيز رتبه اول را كسب كرده ايم .

وي گفت : ايران به تازگي وارد مرحله جديدي از فعاليت برون مرزي شده است به گونه اي كه ارزش قرارداد ايران با 5 كشور آفريقايي در زمينه مخابراتي به 40 ميليون دلار مي رسد .

وي اضافه كرد : ايران همچنين در مناقصه هايي دركشورهاي ليبي ، سوريه و الجزاير برنده شده است .

محمود زاده خبر از فعاليت ايران در كشور عراق براي راه اندازي شبكه مخابراتي داد وگفت : اين كشور براي راه اندازي سيستم مخابراتي بي سيم و با سيم تقاضاهايي از ايران داشته است كه درحال بررسي است .

وي افزود : از آنجا كه عراق در همسايگي ايران قراردارد پيش بيني مي شود اين بازار از پتانسيل هاي مناسبي براي ايران برخوردار باشد چرا كه از نظرتكنولوژيكي نيز با ايران همسان است .

محمود زاده در پايان گفت : اما مذاكرات با كشور عراق طولاني تر از ديگر كشورها خواهد بود .