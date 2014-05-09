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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۹:۱۱

عباسی فر خبر داد:

450 طرح اقتصاد مقاومتی در بوشهر افتتاح شد

450 طرح اقتصاد مقاومتی در بوشهر افتتاح شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس بسیج سازندگی استان بوشهر گفت: در سال گذشته بیش از 450 طرح  اقتصاد مقاومتی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و در سال جدید نیز  با همکاری  همه دستگاه‌های اجرایی استان این ماموریت مهم و اساسی ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقارعباسی‌فر عصر جمعه در حاشیه بازدید از طرحهای شهرستان دشتی در جمع خبرنگاران  با تاکید براینکه اردوهای جهادی با هدف غنی سازی اوقات فراغت است اظهار داشت: این اردوها با حضور  اقشار مختلف از جمله بسیج جامعه پزشکی، بسیج دانشجویی، بسیج فرهنگیان، بسیج محلات و بسیج مهندسی درمناطق محروم حضور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه  اوقات فراغت نقش مهم و اساسی در شکل‌گیری، توسعه و ارتقاء فرهنگ جامعه دارد افزود:یکی از آثار و برکات ارزشمند این کار ایجاد زمینه‌های خوش‌بینی، خوش‌باوری و امیدواری در مردم است.

عباسی تصریح کرد: تاکنون کارهای خوبی در سطح استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی، قرارگاه خاتم و قرارگاه کوثر صورت گرفته به طوری که  سالانه 50 پروژه کوچک، زودبازده، عام المنفعه در سطح استان بوشهر  با رویکرد جهادی اجرایی و عملیاتی می‌شود.

وی اضافه کرد: در این پروژه های  مردم نیز نقش بسزایی دارند و پروژه هایی که توسط ما اجرایی می شود با کمترین هزینه است.

عباسی به اهداف بسیج سازندگی نیز اشاره و خاطر نشان کرد: احداث پروژه‌های کوچک و بزرگ وفراهم کردن زیرساخت‌های خدمات عمومی و بهداشتی در روستاها یکی از اهداف مهم بسیج سازندگی است.

وی بیان داشت: در سال گذشته بیش از 450 طرح  اقتصاد مقاومتی مورد بهره‌برداری قرار گرفته و در سال جدید نیز  با همکاری  همه دستگاه‌های اجرایی استان این ماموریت مهم و اساسی ادامه خواهد داشت.

رئیس بسیج سازندگی استان بوشهر ادامه داد: در هفته بسیج سازندگی تاکنون 10 پروژه محرومیت زدایی در شهرستان بوشهر ، دشتی ،دیر ،دیلم ، گناوه ، تنگستان با حضور مسئولین به بهره برداری  در زمینه های مختلف رسیده است.

کد مطلب 2288290

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