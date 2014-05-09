پتروشیمی قهرمان لیگ برتر بسکتبال ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار پنجم مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز جمعه میان دو تیم پتروشیمی بندرامام و مهرام تهران و در سالن اندیشه بندر امام برگزار شد که طی آن تیم پتروشیمی با نتیجه 110 بر 106 در اولین وقت اضافه پیروز شد و به عنوان قهرمانی لیگ برتر دست یافت.

این دیدار در شرایطی برگزار شد که بنا به حکم کمیته انضباطی و به دلیل اتفاقات رخ داده در دیدار سوم این فینال، تماشاگران از حضور در سالن محروم شدند اما با این حال بازی جذابیت‌های خود را داشت و بخصوص در کوارتر چهارم با رقابت نزدیک میان دو تیم پیگیری شد.

نیمه نخست دیدار پنجم فینال، از هر لحاظ به سود مهرام بود. این تیم هر دو کوراتر این نیمه را با برتری مطلق خود تمام کرد و اجازه نداد بازیکنان حریف خودنمایی‌های لازم را در زمین داشته باشند. در سه بازی گذشته که پتروشیمی بندر امام پیروز شده بود، گیبسون بازیکن خارجی پتروشیمی با گلزنی‌های خود بیشترین تاثیر را در پیروزی تیمش داشت در حالی که امروز این بازیکن کمترین تاثیرگذاری را در نیمه نخست بازی داشت.

در مقابل اما مهرام با هماهنگی بازیکنانش و بخصوص صمد نیکخواه بهرامی و حامد حدادی که در اوج آمادگی بودند، در طراحی حملات و ضد حملات بسیار موفق عمل کردند. در کل، نیمه نخست دیدار امروز دو تیم مهرام و پتروشیمی با خطاهای زیاد از سوی بازیکنان دو تیم همراه بود و در نهایت این نیمه با نتیجه 57 بر 40 به سود مهرام به پایان رسید.

در نیمه دوم اما عملکرد بازیکنان متفاوت از نیمه اول بود و بر همین اساس نتایج متفاوتی هم در هر دو کوارتر این نیمه رقم خورد.

بازیکنان مهرام در کوارتر سوم به دفعات اجازه عبور بازیکنان حریف از خط دفاعی خود را دادند، کاری که نتیجه آن گلزنی بیشتر شاگردان مهران حاتمی را در پی داشت. آنها که در این نیمه کمتر اجازه نفوذ بازیکنان مهرام به زیر حلقه خود را می‌دادند با این شیوه موفق شدند این نیمه را با اختلاف امتیاز و به سود خود تمام کنند.

بازیکنان پتروشیمی تلاش خود برای برتری را در کوارتر پایانی وقت قانونی مسابقه هم ادامه دادند اما مهرام برخلاف کوارتر سوم و همچون نیمه اول در این کوارتر موفق در به ثمر رساندن پرتاب‌های خود شد.

همین عملکرد، رقابت نزدیک دو تیم در کوارتر چهارم و بخصوص دقایق پایانی این کوارتر را به همراه داشت. دو تیم در این دقایق چندین بار از هم پیش افتادند تا اینکه در نهایت با اکتفا به امتیاز مشابه 20 و ثبت امتیاز 91 در کل جریان بازی، این کوارتر را تمام کردند.

بلافاصله بعد از اینکه وقت قانونی مسابقه در امتیاز 91 به پایان رسید اولین وقت اضافه میان دو تیم مهرام و پتروشیمی در فینال بسکتبال آغاز شد. تا اواسط این وقت، دفاع هیچ یک از این دو تیم اجازه نفوذ به بازیکنان تیم دیگری را نداد تا اینکه گیبسون با یک پرتاب دو امتیازی تیم پتروشیمی را پیش انداخت و از این زمان بود که وقت اجازه وارد جریان گلزنی شد.

با گلزنی گیبسون، اصلانی و حدادی رقابت دو تیم مهرام و پتروشمی تا امتیاز 95 مساوی پیش رفت تا اینکه بهنام یخچالی از دو پرتاب آزاد خود یکی را وارد سبد کرد و پتروشیمی را با یک اختلاف امتیاز پیش انداخت اما در ادامه کاپیتان مهرام با استفاده مثبت از دو پرتاب آزاد خود باعث برتری تیمش شد. هر چند گیبسون که از نیمه دوم خیلی بهتر کار کرد با سه پرتاب آزاد تیمش را پیش انداخت و بعد از آن ارسلان کاظمی بود که به بیشتر شدن فاصله امتیازی پتروشیمی با مهرام کمک کرد. (101 بر 97)