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۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۴۴

در ادامه استعفاي روساي دانشگاه ها؛

رئيس دانشگاه تربيت مدرس استعفا داد

رئيس دانشگاه تربيت مدرس استعفا داد

در ادامه استعفاي روساي دانشگاه ها، دكتر سعيد سمنانيان رئيس دانشگاه تربيت مدرس هم از سمت خود استعفا داد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر سمنانيان رئيس دانشگاه تربيت مدرس كه از روساي موفق دانشگاه هاي كشور است با تغيير و تحولات موجود در وزارت علوم از مقام خود استعفا داد.

سعيد سمنانيان در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت : با تغيير وزير علوم، تحقيقات و فناوري براي اينكه دست وزير باز گذاشته شود و تيم كاري خود را به راحتي انتخاب كند تصميم گرفتم از سمت خود كناره گيري كنم.

وي يادآورشد : وزير علوم بايد راحت اعمال مديريت كند و با رودربايستي و محدوديت هاي بي مورد رو برو نشود و بتواند به راحتي تيم خود را انتخاب كند و استعفاي من هم فقط به همين دليل بوده است.

به گزارش "مهر"، دانشگاه تربيت مدرس در دهه اول تاسيس، برنامه ‌هاي خود را معطوف راه ‌اندازي و رشد دوره ‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري و تكميل مباني دانشگاه و دستيابي به اهداف تعيين شده كرد و در دهه دوم فعاليت خود تكميل تاسيسات دانشگاهي و اعتلاي كيفيت و نهادينه شدن علم در دانشگاه را مد نظر قرار داده است. اين دانشگاه پذيراي حدود 3623 دانشجوي داخلي و 69 دانشجوي خارجي است.

کد مطلب 228830

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