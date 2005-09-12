رئيس دانشگاه تربيت مدرس استعفا داد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر سمنانيان رئيس دانشگاه تربيت مدرس كه از روساي موفق دانشگاه هاي كشور است با تغيير و تحولات موجود در وزارت علوم از مقام خود استعفا داد.

سعيد سمنانيان در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت : با تغيير وزير علوم، تحقيقات و فناوري براي اينكه دست وزير باز گذاشته شود و تيم كاري خود را به راحتي انتخاب كند تصميم گرفتم از سمت خود كناره گيري كنم.

وي يادآورشد : وزير علوم بايد راحت اعمال مديريت كند و با رودربايستي و محدوديت هاي بي مورد رو برو نشود و بتواند به راحتي تيم خود را انتخاب كند و استعفاي من هم فقط به همين دليل بوده است.

به گزارش "مهر"، دانشگاه تربيت مدرس در دهه اول تاسيس، برنامه ‌هاي خود را معطوف راه ‌اندازي و رشد دوره ‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري و تكميل مباني دانشگاه و دستيابي به اهداف تعيين شده كرد و در دهه دوم فعاليت خود تكميل تاسيسات دانشگاهي و اعتلاي كيفيت و نهادينه شدن علم در دانشگاه را مد نظر قرار داده است. اين دانشگاه پذيراي حدود 3623 دانشجوي داخلي و 69 دانشجوي خارجي است.