به گزارش خبرنگار مهر، طبق تفاهمنامه صورت گرفته در سال قبل، قرار شد مازندران با ذخیره سازی 50 هزار تن مرکبات نقشی موثر در تنظیم بازار میوه شب عید داشته باشد و به رغم انجام تعهد باغداران، بخشی از پرتقالهای در انبارها خاک می خورد.

اتحادیه باغداران مازندران به عنوان مباشر اقدام به خرید و ذخیره سازی پرتقال تنظیمی بازار شب عید کرده بود و اکنون معتقد است دولت نسبت به تعهدش برای تضمین خرید و جبران خسارات اقدام نکرده است.

این درحالیست که متولیان بخش صنعت و معدن مازندران اعتقاد دارند اینکه دولت نسبت به تعهداتش در زمینه مرکبات به باغداران عمل نکرده باشد، صحت ندارد.

نتیجه دوگانه گویی مسئولان صنعت و معدن و اتحادیه باغداران، فاسد شدن بخشی از دسترنج باغداران مازندرانی است که به رغم تحمیل هزینه های سنگین در حال تبدیل شدن به ضایعات است.

مازندران توان تولید سالانه بیش از دو میلیون و 200 هزار تن مرکبات را دارد و نیمی از تولیدات بصورت تازه خوری مصرف می شود.

ارسال بیش از 27 هزار مرکبات به استانهای دیگر

رئیس اتحادیه باغداران مازندران در این زمینه به خبرنگار مهر با بیان اینکه ذخیره سازی 50 هزار تن مرکبات استان انجام شده است، اظهار داشت: قبل از عید با عقد قرارداد حدود بیش از 27 هزار تن از محصولات برای تنظیم بازار به استانهای دیگر ارسال و بخشی نیز در داخل استان مصرف شده است.

علی شعبانی افزود: دولت عنوان کرده بود که نسبت به خرید و ذخیره سازی 50 هزار تن مرکبات اقدام شود و مقرر بود خسارتهای احتمالی نیز جبران شود.

وجود حدود 13 هزار تن پرتقال در انبارها

وی بیان داشت: در حال حاضر حدود 13 هزار تن از محصول ذخیره شده همچنان در انبارها وجود دارد و در حال فاسد شدن است.

وی عنوان کرد: به دلیل نبود انبارهای مناسب و سورتینگ شرایطی مناسبی برای نگهداری محصولات وجود ندارد و روز به روز بر ضایعات مرکبات افزوده می شود.

ضایعات و افت محصول سبب ضرر باغداران شده است

به گفته شعبانی در کنار ضایعات، افت قیمت محصول از دیگر مشکلات است که ضرر باغداران را بیشتر می کند و قبل از عید برای تنظیم بازار قرار بود محصول پرتقال به ازای هر کیلوگرم هزار و 650 تومان به دست فروشنده برسد که بخشی از آن از طریق یارانه تامین شود ولی اکنون باغداران محصولاتشان را حدود نصف قیمت مصوب در بازار بفروش می رسانند.

رئیس اتحادیه باغداران مازندران یادآور شد: در حال حاضر مرکبات در میدان بار با قیمت بین 800 تا 900 تومان بفروش می رسد که با قیمت 1650 تومان فاصله زیادی دارد.

مرکبات در انبارها می پوسد

وی با اشاره به اینکه دسترنج کشاورزان در انبارها در حال پوسیده شدن است، بیان داشت: دولت نسبت به جبران خسارات باید برنامه ریزی داشته باشد و تاکنون اقدامی در این زمنیه نشده است.

شعبانی یادآور شد: طبق برآورد حدود 15 هزار میلیارد تومان به باغدارانی که اقدام به ذخیره سازی محصول مرکبات کرده اند، وارد شده است و جبران این خسارات برای دولت کاری ندارد و رقم زیادی نیست.

وی با عنوان اینکه ذخیره سازی میوه از جمله برنامه های سالانه دولت برای تنظیم بازار شب عید است، اظهار داشت: این طرح جزو اولویتهاست اما باید نسبت به جبران خسارات وارده کشاورزان اقدام شود تا باغدار برای سالهای بعد نیز انگیزه ای برای همکاری با دولت جهت تنظیم بازار داشته باشد.

این اظهارات رئیس اتحادیه باغداران مازندران درحالیست که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران معتقد است دولت به تعهداتش در قبال باغداران عمل کرده است و تعهد انجام شده ندارد.

دولت به تعهداتش عمل کرده است

محمد محمدپور در پاسخ به خبرنگار مهر درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر وجود 25 هزار تن پرتقال ذخیره شده در انبارها بیان داشت: هیئتی برای بررسی موضوع اعزام کردیم که این موضوع قابل تایید نبود.

وی بیان داشت: دولت یک تعهدی نسبت به خرید اتحادیه باغداران داشت و اعتبارات زیادی به این منظور تخصیص داده است و اینکه اینکه دولت تعهدی را به انجام نرسانده باشد، اینگونه نیست.

وی عنوان کرد: از اتحادیه باغداران فهرست انبارهایی که میوه در آن وجود دارد را خواستیم و صحت این موضوع که میزان زیادی مرکبات در انبار باشد، تایید نشده است.

محمد پور با بیان اینکه، سال فصل خوبی برای محصول مرکبات نداشتیم و با مازاد عرضه و کاهش مصرف مواجه بودیم، افزود: در تلاش هستیم برای سال آینده بتوانیم همه ظرفیتها را فعال کنیم و از اتحادیه تعاونی روستاها، سازمان میادین شهرداریها تقاضای همکاری داریم و موضوع وجود مرکبات در انبارها نیز به وزارتخانه و وزارت جهاد کشاورزی موضوع را منعکس کردیم و بدنبال آن هستیم که اگر محصولی وجود دارد برای فروشش بازاری پیدا شود.

وی اظهار داشت: این موضوع جزو حمایتهایی است که دولت انجام می دهد اما خرید فروش توسط بخش خصوصی انجام می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تاکید کرد: با این حال، میزان میوه موجود در انبارها بسیار کمتر از آن چیزی است که توسط اتحادیه اعلام می شود.

به گزارش مهر، بفروش نرفتن برخی از محصولات مرکبات و باقی ماندن در انبارها سبب شده تا برخی باغداران مازندران اقدام به ارسال میوه به میادین تهران و استانهای دیگر داشته باشند و به گفته برخی از باغداران، در حال حاضر پرتقال با قیمت زیر هزار تومان در بازار تهران از آنان خریداری می شود.

امین حسینی راننده وانت بار که هفته ای چندبار مرکبات کشاورزان را برای فروش به بازار تره بار تهران منتقل می کند، به خبرنگار مهر می گوید: قبل از عید، بابت فروش هر نیسان مرکبات حدود 3.5 میلیون تومان عاید کشاورز می شد ولی اکنون این رقم به نصف کاهش یافته است.

وی بیان داشت: افزایش ضایعات و افت محصول مرکبات سبب شده کشاورزان و باغداران متضرر شوند و نتوانند هزینه های تولید را تامین کنند.

43 درصد مرکبات کشور در مازندران تولید می شود.