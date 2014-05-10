شهر تاریخی "بیشاپور" همچنان در انتظار ثبت جهانی/ وعده هایی که به تاریخ پیوست

به گزارش خبرنگار مهر در کازرون، بیشاپور یکی از شهرهای باستانی ایران در 25 کیلومتری غرب کازرون در استان فارس قرار دارد که در زمان ساسانیان ساخته شده است.

بیشاپور با 200 هکتار وسعت از شهرهای مهم دوران خود محسوب می شده است ضمن اینکه دارای اهمیت ارتباطی نیز بوده است. این شهر از قدیمی ترین شهرهایی بوده که تاریخچه ساخت آن به صورت مکتوب در سنگ نوشته ای موجود است.

شهر بیشاپور مرکز ایالت و کوره اردشیر خوره بوده و تا قرن هفتم هجری آباد و مسکونی محسوب می شده اما پس از آن ویران شده که البته گنجینه ای از آثار ارزشمند ساسانی مانند معبد آناهیتا به شمار می رود.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نزدیک به 15سال است که مسئولیان مختلف، در رده ها و سمتهای گوناگون وعده تکمیل پرونده و ثبت جهانی شهر تاریخی بیشاپور را می دهند، اما تا به امروز اطلاع دقیقی از وضعیت این پرونده در دست است.

محسن عباسپور بیان کرد: بعید به نظر می رسد که به زودی شاهد تحقق این وعده باشیم.

وی افزود: وعده های مکرر و بی نتیجه در مورد ثبت شهر تاریخی بیشاپور در فهرست آثار جهانی اکنون بدان حد تاریخی و پرحجم شده که اگر به دیده طنز نگاه کنیم می توان گفت همین وعده های بی سرانجام و باری به هر جهت، به تنهایی می توانند به عنوان میراث غیرملموس در فهرست آثار جهانی ثبت شوند.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون ادامه داد: متأسفانه با وجود ظرفیت بالای بیشاپور برای کاوش، توسعه و بسط مطالعات مرتبط در حوزه های تاریخی، چند سالی است که پایگاه پژوهشی این شهر نیز به حالت انفعال درآمده و این مورد نه تنها باعث بروز تأخیر در جریان ثبت بیشاپور در فهرست آثار جهانی شده، بلکه این نگین تمدن ساسانی را نیز با چالش های تازه ای به لحاظ مرمتی و مطالعاتی نیز مواجه کرده است.

عباسپور گفت: بسیاری از وعده های مربوط به ثبت بیشاپور در فهرست آثار جهانی را مسئولان امر مطرح کرده اند، که در آن سال ها نتوانست به این وعده خود عمل کنند.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون گفت: وعده های یکی پس از دیگری مسئولین مربوطه در خصوص ثبت جهانی شهر تاریخی بیشاپور در حالی طی سال های گذشته مطرح شده که هنوز این مسئولان نتوانسته اند اصلی ترین مانع ثبت این شهر در فهرست آثار جهانی را سامان دهی کنند.

وی افزود: اهمیت بالقوه شهر بیشاپور برای ثبت در فهرست آثار جهانی آنجا بیشتر مشهود می شود که بدانیم تا به امروز تنها چیزی در حدود سه درصد از این مجموعه تاریخی کاوش شده و 97درصد دیگر آن در زیر خاک مدفون است بنابراین پرواضح است شهری که با سه درصد آثار خود توانسته دایعه ثبت در فهرست آثار جهانی را داشته باشد، مطمناً نیاز به توجهی جهانی دارد تا به مرور نسبت به توسعه مطالعات پیرامون آن نیز گام برداشته شود.

وی اظهار داشت: به هر شکل باید توجه داشت هر یک روز تأخیر در توجه ریشه ای به مجموعه بیشاپور، مساوی با قرار دادن این شهر در برابر فرسایش ها و بحران های تازه تری است.

عباسپور گفت: چه با ثبت جهانی بیشاپور و چه به هر طریق علمی و زیرساختی دیگر، باید هرچه سریعتر و به دور از شعارها و وعده های رایجی که زیاد شنیده می شود فکری اساسی برای حفظ این گنجینه ارزشمند کرد.