یک پنجم جمعیت فارس بیننده تئاتر بودند/ تئاتریهای شیراز بر تارک هنر هنمایش کشور می درخشند

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که با حضور اهالی تئاتر شیراز و شهرستان های فارس برگزار شد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس سال گذشته را سالی پربار برای اهالی تئاتر فارس به ویژه پیشکسوتان این هنر عنوان کرد و گفت: در سالی که گذشت با احتساب 10 اجرا برای هر عنوان که دو هزار و 547 عنوان را شامل می شود، 25هزار 470 اجرا در فارس به صحنه رفته است.

یک پنجم جمعیت استان بیننده تئاتر بوده اند

احمد همتی با اعلام اینکه دست کم 956 هزار نفر از اجراهای تئاتر در فارس بازدید کرده اند، خاطرنشان کرد: با احتساب این رقم یک پنجم جمعیت استان بیننده تئاتر بوده اند.

وی در بخش آموزش تاکید کرد: یک هزار و 927 نفر طی دو هزار و22 ساعت دوره آموزشی در فارس آموزش تئاتر دیده اند.

همتی اعلام کرد: در سالی که گذشت 770 اجرای تعزیه در خاستگاه این هنر آیینی به روی صحنه رفت.

وی خاطرنشان کرد: در میان شهرستان های فارس کازرون، مرودشت، نی ریز، فسا، داراب و لار از فعالترین حوزه های تئاری استان هستند.

این مقام فرهنگی فارس خوستار پرداختن به مضامین آسیب شناسانه در حوزه هنرهای نمایشی استان شد و گفت: در این بخش از مسایل و ناهنجاری های اجتماعی این امکان در هنر تئاتر وجود دارد تا با دیدار چهره به چهره توسط هنرمندان، این ناهنجاری ها برطرف شود.

مردم باید انرژی از تئاتر بگیرند

عضو ارشد مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این آیین که با استقبال هنرمندان و هنرجویان تئاتر روبه رو شد و تالار حافظ را مملو از آنها کرد، گردهم آیی اهالی تئاتر با هدف تعامل، همفکری و سرور برپا می شود، از این روست که باید آن را قدر گذاشت.

حمید کاکاسلطانی که به نمایندگی از رئیس مرکز هنرهای نمایشی به شیراز آمد و صبح جمعه در زمینه بازیگری کارگاهی برای اعضای انجمن هنرهای نمایشی فارس برگزار کرد، گفت: در دهه ای عنوان می شد باید هنرمندان تئاتر درد مردم داشته باشند در صورتی که اینگونه نیست چراکه در این روزگار کم توانسته ایم مردم را بخندانیم.

وی با یادکردی از زنده یاد استاد حمید سمندریان خوستار این شد که تا می شود باید مردم را در عرصه تئاتر شاد کرد و مردم باید انرژی از تئاتر بگیرند.

تئاتری های شیراز بر تارک تئاتر کشور می درخشند

کاکاسلطانی که از پیشکسوتان تئاتر شمال کشور است، تاکید کرد: در دوران نوجوانی که تئاتر را دنبال می کردم همواره نام پیشکسوتان تئاتر فارس را می شنیدم. از این روست که تئاتری های شیراز بر تارک تئاتر کشور و تهران می درخشند.

وی با بیان اینکه آینده تئاتر به وسیله جوانان پویا خواهد شد، افزود: جامعه ایستا جامعه ای است که فرهنگ و هنر را نداشته باشد.

وی نیاز فرهنگی تر شدن جامعه را افزایش سالن های تئاتر دانست و گفت: در کنار این، هنرمندان باید بیشتر در تشکیل اتاق های فکر، دبیرخانه های دائمی و گردهم آیی های سالانه تلاش کنند و در عین حال تعامل میان ارشاد و دانشگاه را دنبال نمایند.

کاکاسلطانی خاطرنشان کرد: ذخایر اندیشگانی و تفکر در شیراز فوق العاده است.

در این آیین برنامه های متنوعی به صورت میان برنامه اجرا شد که از جمله سیاه بازی توسط سیدعلی رضا موسوی در نقش بهانه و محمدرضا هاشم زاده در نقش میرزا با موسیقی رضا حقیقی فر و حسین حقیق فر سالن را به وجد آورد.

همچنین در این مراسم اپرت نمایشی ویژه روز جهانی تئاتر به کارگردانی اصغر زیبایی نژاد و ترانه و خوانندگی مهدیا علیزاده با همراهی گروه نمایشی پارس به هنرنمایی پرداختند. در بخشی از این آیین استاد اسماعیل پیمان نیز به نقالی پرداخت و نمایش عروسکی به کارگردانی ملیحه زحمتکش به روی صحنه رفت.