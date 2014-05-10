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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۱۶

ترکان:

نظام فنی و اجرایی کشور برای کارفرمایی دولت طراحی شده است

نظام فنی و اجرایی کشور برای کارفرمایی دولت طراحی شده است

نور - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: نظام فنی و اجرایی کشور برای کارفرمایی دولت طراحی شده است و از سال 1334 که سازمان برنامه و بودجه تاسیس شده، این نظام فنی و اجرایی فعالیت دارد.

اکبر ترکان در حاشیه نشست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برای کارفرمایی غیر دولتی و بخش خصوصی، نظام فنی و اجرایی متناسب بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان لازم است.

وی عنوان کرد: بر اساس نظام فنی و اجرایی باید انواع قراردادهای مختلف مهندسی، خدمات مدیریتی، اجرای پروژه و نگهداری پس از ساخت طراحی و انواع قراردادها برای شرایط عمومی پیمان طراحی شود.

ترکان جمع اعضای سازمان نظام مهندسی سراسر کشور را 280 هزار نفر بیان کرد و گفت: همچنین دانشگاههای کشور بصورت کمی و بصورت ضعیف نیرو تربیت می کنند که برخی از آنان به دلیل آنکه کیفیت آموزشی لازم ندارد، مورد انتقاد ما است.

کد مطلب 2288316

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