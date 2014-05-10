نظام فنی و اجرایی کشور برای کارفرمایی دولت طراحی شده است

اکبر ترکان در حاشیه نشست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برای کارفرمایی غیر دولتی و بخش خصوصی، نظام فنی و اجرایی متناسب بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان لازم است.

وی عنوان کرد: بر اساس نظام فنی و اجرایی باید انواع قراردادهای مختلف مهندسی، خدمات مدیریتی، اجرای پروژه و نگهداری پس از ساخت طراحی و انواع قراردادها برای شرایط عمومی پیمان طراحی شود.

ترکان جمع اعضای سازمان نظام مهندسی سراسر کشور را 280 هزار نفر بیان کرد و گفت: همچنین دانشگاههای کشور بصورت کمی و بصورت ضعیف نیرو تربیت می کنند که برخی از آنان به دلیل آنکه کیفیت آموزشی لازم ندارد، مورد انتقاد ما است.