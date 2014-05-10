ذوب آهن بخواهد در تیم می مانم

روحالله عرب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصدومیتش در فصل جاری اظهار داشت: من در هفته چهاردهم آخرین بازی را برای ذوبآهن انجام دادم و قبل از بازی با راهآهن مصدومیتی از ناحیه زانوی سمت راست برای من به وجود آمد و به تهران اعزام شده و بارها مورد درمان قرار گرفته و تمرینات اختصاصی انجام دادم و تا هفته بیست و یکم در تمرینات تیم بودم اما در مرحله آخر پزشک معالج من به من گفت که باید تا پایان فصل استراحت کنم.
وی درباره اینکه عنوان میشد او از ناحیه استخوان با ضعفهایی مواجه بوده، افزود: همه اینها شایعه است و زانوی من سال 86 جراحی شده بود و در تست پزشکی نیز این را گفته بودم، هرچند که از نظر غضروف مشکل داشتم که این مشکل نیز برطرف شده و در حال حاضر تمرینات پابه توپم را نیز آغاز کردهام و زیر نظر مربی بدنساز کارمیکنم.
مهاجم تیم ذوبآهن اصفهان تصریح کرد: من یک سال دیگر با ذوبآهن قرارداد دارم و شرایطم هنوز مشخص نیست؛ قرار است در پایان ماه مطالبات من پرداخت شود و آقای آذری نیز تلاش کرده که مشکلات مرا برطرف کند.
وی درباره ماندنش ذوبآهن برای فصل آینده افزود: باید ببینم که برای فصل مرا میخواهند یا نه و اگر نخواهند، فسخ قرارداد میکنم، البته با این باشگاه قرارداد دوساله داشتم و شرایط خاصی در قرارداد من با این تیم نبود.
عرب افزود: به نظر من ذوبآهن در دو فصل گذشته به حق خود نرسیده و تیمی با این همه افتخار که سالها در کورس قهرمانی بوده، حیف است و امیدوارم که هر کس به عنوان سرمربی در این تیم میآید، این مشکلات ذوبآهن را برطرف کند زیرا این تیم ظرفیتهای بسیاری دارد و بازیکنان دو سال اخیر این تیم، بازیکنان بسیار خوبی دارند.
وی خاطرنشان کرد: ذوبآهن در مقایسه با نفت تهران و فولاد خوزستان، از نظر مهرهای بسیار خوب است و این تیم با وجود اینکه در حال سقوط بوده، چند بازیکن ملیپوش دارد و امیدوارم هرکس میآید، تیم را نجات دهد.
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