مفاخر دینی همدان بهترین الگو برای نسل های آینده هستند

حجت الاسلام محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مفاخر مذهبی و دینی همدان، بانک‌ های اطلاعاتی علمی، تحقیقاتی و پژوهشی و سرمایه ‌های عظیم منطقه هستند که شناسایی و معرفی مطلوب آن ‌ها موجب تحقق اهداف فرهنگی جامعه در حوزه‌های مختلف می‌ شود.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان همدان افزود: همدان از دیرباز مهد پرورش علما، روحانیان، مراجع و بزرگان ادبی مشهور و معروف بوده که معرفی این مفاخر با زوایای زندگیشان به نسل‌های بعدی، رسالت بزرگ مسئولان فرهنگی بوده و نباید در این زمینه غفلت و کوتاهی شود.

وی احیای مفاخر دینی و مذهبی را لازمه ثبات فرهنگی در جامعه دانست و بیان داشت: مفاخر هر شهر در حوزه ‌های مختلف، گنجینه‌ های بی‌ بدیل معرفت و تأثیرگذار در فرهنگ آن دیار هستند که بهترین الگو برای نسل ‌های آینده به شمار می ‌روند.

حجت‌الاسلام جمشیدی بهترین عامل و مبنای توسعه هر جامعه را توانمندی نیروی انسانی و وجود نخبگان و استعدادهای بی ‌نظیر خواند و اضافه کرد: در این زمینه باید گام‌ های جدی برداشته شود تا زمینه سازندگی و رشد و تعالی کشور و منطقه فراهم گردد.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان همدان در ادامه عنوان داشت: همچنین توسعه‌ بخش فرهنگ در هر جامعه موجب توسعه بخش ‌های سیاسی، اقتصادی و قضایی و ارتقا ضریب امنیت آن جامعه می‌ شود.

وی ابراز داشت: مهمترین دغدغه مسئولان باید رفع مسائل فرهنگی جامعه باشد چراکه در این‌ صورت معضلات اجتماعی کاهش می ‌یابد.

حجت الاسلام جمشیدی با بیان اینکه نباید کار فرهنگی را مختص به زمان و مناسبت خاصی کرد، اذعان داشت: برنامه ‌های فرهنگی باید برای تمام اقشار و مخاطبان تدوین شود.