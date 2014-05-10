  1. دين، حوزه، انديشه
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۸:۵۸

یک نویسنده :

باید شکاف میان نقلهای ما و دنیای اینترنت را برای انتقال ارزشها به حداقل رساند

باید شکاف میان نقلهای ما و دنیای اینترنت را برای انتقال ارزشها به حداقل رساند

یک نویسنده و بازیگر سینما و تلویزیون با بیان اینکه باید شکاف میان نقلهای ما و دنیای اینترنت را برای انتقال ارزشهای مقدس، به حداقل رساند، افزود: توسعه و ترویج ادبیات دفاع مقدس نیازمند حمایت بیشتر مسئولان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس همتی، بازیگر سینما و تلویزیون در بازدید از غرفه فاتحان در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با بیان اینکه انتظار می رود، نمایشگاه هر سال بهتر از سال گذشته باشد، گفت: امیدوارم در عرصه فرهنگ، هنر و نشر شاهد اتفاقهای خوبی در ماه ها و سالهای آینده باشیم.

این نویسنده و بازیگر سینما و تئاتر با بیان اینکه باید شکافها میان نقلهای ما و دنیای اینترنت را برای انتقال ارزشهای دفاع مقدس، باید به حداقل رساند، با اشاره به تأثیرگذارترین آثار حوزه دفاع مقدس گفت: با توجه به نوع نگاه من به جنگ، سه کتاب؛ «پایی که جا ماند»، «شطرنج با ماشین قیامت» و« سفر به گرای 270 درجه» و اغلب آثار احمد دهقان و احمدزاده از تاثیرگذار ترین آثاری است که تاکنون مطالعه کرده ام.

همتی با اشاره به استقبال مردم از نشر دفاع مقدس افزود: زمانی که چاپ یک کتاب تمدید می شود و یک ایرانی در مقابل یک رمان خارجی، رمان ایرانی آن هم مرتبط با ارزشهای هشت سال دفاع مقدس را خریداری می کند، امتیاز مثبتی است.
 

کد مطلب 2288352

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