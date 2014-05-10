به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان، در مسابقات بخش انفرادی ماده P2 ساره جوانمردی، عالیه محمودی و الناز عونی به مصاف حریفان خود رفتند که در پایان جوانمردی به نشان طلا و عالیه محمودی به نشان نقره این ماده دست یافت و ورزشکار روسیه صاحب نشان برنز شد.
در بخش تیمی همین ماده، نمایندگان ایران، ساره جوانمردی، عالیه محمودی و الناز عونی، عنوان دوم و نشان نقره را کسب کردند. نمایندگان روسیه و ترکیه نیز به ترتیب موفق به کسب نشان طلا و برنز این ماده در بخش تیمی شدند.
رقابتهای جام جهانی تیراندازی لهستان با حضور 150 ورزشکار از 27 کشور جهان در حال برگزاری است و تا 22 اردیبهشت ماه ادامه دارد.
جام جهانی تیراندازی معلولان؛
کسب اولین نشان طلا و نقره کاروان ایران در دومین روز مسابقات جهانی
در دومین روز از رقابتهای جام جهانی تیراندازی معلولان که در کشور لهستان در حال برگزاری است، نمایندگان ایران به یک نشان طلا و نقره در بخش انفرادی و یک نشان نقره در بخش تیمی دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان، در مسابقات بخش انفرادی ماده P2 ساره جوانمردی، عالیه محمودی و الناز عونی به مصاف حریفان خود رفتند که در پایان جوانمردی به نشان طلا و عالیه محمودی به نشان نقره این ماده دست یافت و ورزشکار روسیه صاحب نشان برنز شد.
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