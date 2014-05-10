کسب اولین نشان طلا و نقره کاروان ایران در دومین روز مسابقات جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، در مسابقات بخش انفرادی ماده P2 ساره جوانمردی، عالیه محمودی و الناز عونی به مصاف حریفان خود رفتند که در پایان جوانمردی به نشان طلا و عالیه محمودی به نشان نقره این ماده دست یافت و ورزشکار روسیه صاحب نشان برنز شد.



در بخش تیمی همین ماده، نمایندگان ایران، ساره جوانمردی، عالیه محمودی و الناز عونی، عنوان دوم و نشان نقره را کسب کردند. نمایندگان روسیه و ترکیه نیز به ترتیب موفق به کسب نشان طلا و برنز این ماده در بخش تیمی شدند.



رقابتهای جام جهانی تیراندازی لهستان با حضور 150 ورزشکار از 27 کشور جهان در حال برگزاری است و تا 22 اردیبهشت ماه ادامه دارد.

