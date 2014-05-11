افزايش ورود تورهاي اروپايي به تخت جمشيد/ رشد 200 درصدی استقبال گردشگران از تخت جمشيد

مسعود رضايي منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاري سال 93 به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي، سهم سازمان ميراث فرهنگي را در اجرايي ساختن اين شعار حائز اهميت خواند و افزود: بنا بر تحقيقات، هر گردشگر، به طور ميانگين علاوه بر هزينه هاي تورهاي اقامتي و مسافرتي خود، 1000دلار را براي صنايع دستي ايران و سوغات سفر هزينه مي كند كه اين اقدام با مؤثر جلوه كردن در اقتصاد كشور ، سهمي بسزا در ايجاد اشتغال و درآمد زايي داشته و مي تواند به فرجام ايده آل صنعت توريسم كمك قابل توجهي خواهد کرد.

وي همچنين فرهنگ سازي در خصوص سوق دادن اقبال گردشگران اروپايي به بازديد از ايران را پر اهميت بر شمرد و گفت: هر چند ايران براي همه شناخته شده است ، اما نگاه جهادي گونه مديريتي در اين بخش و فرهنگ سازي هاي صورت گرفته ، توانست تنش هايي را كه عامل اصلي كاهش گردشگران خارجي براي حضور در ايران بود، تا حدي مرتفع سازد تا جايي كه در بزرگترين و معتبر ترين روزنامه هاي جهان، ايران جزء 17 كشور مقصد گردشگري سال 2014 معرفي شده كه اين خود بيانگر تأثيري مثبت، در رويداد گردشگري كشورمان است.

مدير اجرايي تخت جمشيد ماههاي ارديبهشت و مهر را ، پرتردد ترين ماههاي سال از نظر بازديد گردشگران خارجي از مجموعه جهاني تخت جمشيد بر شمرد و گفت: گردشگران خارجي كه در سال جديد از مجموعه جهاني تخت جمشيد بازديد كردند، بيشتر از كشورهاي ايتاليا، آلمان ، فرانسه و انگليس بوده و ميانگين سني گردشگران خارجي نيز كاهش يافته است.