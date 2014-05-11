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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۸:۰۳

افزايش ورود تورهاي اروپايي به تخت جمشيد/ رشد 200 درصدی استقبال گردشگران از تخت جمشيد

افزايش ورود تورهاي اروپايي به تخت جمشيد/ رشد 200 درصدی استقبال گردشگران از تخت جمشيد

مدير اجرايي تخت جمشيد از افزايش ورود تورهاي اروپايي در نيمه دوم فرورين و نيمه اول ارديبهشت امسال در مقايسه با زمان مشابه سال قبل خبر داد و افزود: طبق محاسبات نمونه آماري پايگاه ميراث جهاني پارسه- پاسارگاد، استقبال گردشگران خارجي از مجموعه تخت جمشيد بيش از 200 درصد رشد داشته و در اين ايام روزانه 300 تا 400 بازديد كننده از اين مجموعه بازديد كردند.

مسعود رضايي منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاري سال 93 به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي، سهم سازمان ميراث فرهنگي را در اجرايي ساختن اين شعار حائز اهميت خواند و افزود: بنا بر تحقيقات، هر گردشگر، به طور ميانگين علاوه بر هزينه هاي تورهاي اقامتي و مسافرتي خود، 1000دلار را براي صنايع دستي ايران و سوغات سفر هزينه مي كند كه اين اقدام با مؤثر جلوه كردن در اقتصاد كشور ، سهمي بسزا در ايجاد اشتغال و درآمد زايي داشته و مي تواند به فرجام ايده آل صنعت توريسم كمك قابل توجهي خواهد کرد.

وي همچنين فرهنگ سازي در خصوص سوق دادن اقبال گردشگران اروپايي به بازديد از ايران را پر اهميت بر شمرد و گفت: هر چند ايران براي همه شناخته شده است ، اما نگاه جهادي گونه مديريتي در اين بخش و فرهنگ سازي هاي صورت گرفته ، توانست تنش هايي را كه عامل اصلي كاهش گردشگران خارجي براي حضور در ايران بود، تا حدي مرتفع سازد تا جايي كه در بزرگترين و معتبر ترين روزنامه هاي جهان، ايران جزء 17 كشور مقصد گردشگري سال 2014  معرفي شده كه اين خود بيانگر تأثيري مثبت، در رويداد گردشگري كشورمان است.

مدير اجرايي تخت جمشيد ماههاي ارديبهشت و مهر را ، پرتردد ترين ماههاي سال از نظر بازديد گردشگران خارجي از مجموعه جهاني تخت جمشيد بر شمرد و گفت: گردشگران خارجي كه در سال جديد از مجموعه جهاني تخت جمشيد بازديد كردند، بيشتر  از كشورهاي ايتاليا، آلمان ، فرانسه و انگليس بوده و ميانگين سني گردشگران خارجي نيز كاهش يافته است.

کد مطلب 2288364

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