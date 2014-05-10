عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- امر به معروف و نهی از منکر عربستان اعلام کرد روزانه 14 مورد باج خواهی جنسی گزارش می شود.

- تروریستها با بریدن سر پدر یک خانواده در منزلش در شرق بغداد، 40 هزار دلار به سرقت بردند.

- ارتش سوریه کار پاکسازی حمص از مینهای کارگذاشته شده از سوی تروریستها را آغاز کرد. یک مقام دولتی در سوریه اعلام کرد مناطق حمص امن است و هیچ فرد مسلحی در این مناطق وجود ندارد.

- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از تصمیم اسقف اعظم مارونیهای لبنان برای سفر به سرزمین فلسطین تمجید کرد.

- نظامیان رژیم صهیونیستی به سوی تظاهرات کنندگان در شمال نوار غزه تیراندازی کردند.

- مفتی سعودی اعلام کرد گروه بوکوحرام نیجریه چهره اسلام را مخدوش کرده است.

- سازمان ملل متحد از حکم دادگاه سعودی علیه یک وبلاگ نویس و فعال سیاسی سعودی انتقاد کرد.

- جوبا با یک گروه شورشی برای اعطای خودمختاری به آنها در شرق سودان جنوبی به توافق رسید.

- انفجار در شمال بغداد شش کشته و زخمی به جا گذاشت.

- عربستان تعویق نشست اتحادیه عرب درباره سوریه را خواستار شد.

- ارتش اردن از هلاکت فردی خبر داد که قصد نفوذ از داخل این کشور به سوریه را داشت.

- حنان عشراوی عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین اهانت صهیونیستها به حضرت عیسی مسیح(ع) را محکوم کرد.

- حماس از موضع مسیحیان در مخالفت با خدمت فرزندانشان در ارتش رژیم صهیونیستی تمجید کرد.

- سازمان ملل متحد اعلام کرد توانسته است کمکهای بشردوستانه را برای آوارگان در حلب وارد این شهر کند.

- سازمان ملل متحد درباره وقوع فاجعه غذایی در سومالی هشدار داد.

- مخالفان رژیم بحرین بار دیگر خواستار پایان یافتن حکومت یک خاندان(رژیم آل خلیفه) بر این کشور شدند.

- سرکرده گروه تروریستی موسوم به جبهه النصره در درعای سوریه به هلاکت رسید.

- آمریکا از توافق صلح در سودان جنوبی استقبال کرد.

