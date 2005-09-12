اسلام از افكار و ايده هاي دمكراتيك به عنوان اصول بنيادين دفاع كرده است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، بيش از 80 عالم و متفكر مسلمان به بررسي انديشه هاي مختلف از قدرت دمكراتيك مسلمانان به عنوان بهترين دفاع عليه افراط گرايي گرفته تا تلاشهاي وسيع مدرنيته براي قرار دادن ملتهاي اسلامي در سطح همسان تكنولوژي با غرب پرداختند.

علما در اين نشست به اتفاق نظر در برخي از مسائل حائز اهميت در جهان اسلامي رسيدند.

مشاهيد حسين سيد، رئيس كميته خارجي سناي پاكستان گفت: علماي شركت كننده در اين نشست بطور مشترك درباره نياز تقويت مسلمانان به واسطه فرايند دمكراتيك صحبت كردند.

مشاهيد حسين در حاشيه اين نشست در گفتگو با عرب نيوز اظهار داشت سازمان كنفرانس اسلامي بايد تقويت شود تا تفاوت كيفي در زندگي مسلمانان به وجود آورد. برخي از ملتهاي مسلمان براي مقابله با چالشهاي پيش روي، با حس كلي نااميدي مواجه شده اند.

مشاهيد حسين ضرورت گفتگو براي پايان دادن به مشكلات فعلي مسلمانان را مورد تأكيد قرار داده و گفت: همه ما در اين محفل احساس مي كنيم كه نبايد با ديگر كشورها هيچ تنشي به وجود آيد بلكه بايد به تنشهاي و كشمكشها پايان داد.

ام جي اكبر، عالم مسلمان و روزنامه نگار هندي نيز گفت: اسلام همواره از ايده هاي دمكراتيك چون عدالت اجتماعي، تساوي و نيكوكاري به عنوان اصول بنيادين اسلام دفاع كرده است. وي گفت علماي مسلمان در اين نشست اشاره كردند كه اسلام يك آموزه دمكراتيك است.

در سال 1940 ، ملا عبدلكالام آزاد، يكي از متفكران مسلمان هندي و مبارزان آزادي استدلال كرده سهم بزرگي كه اسلام در هندوستان برعهده داشته اشاعه موهبت انديشه ها و افكار دمكراتيك بوده است.

اكبر افزود: اسلام و ملل مسلمان به ويژه آنهايي كه داراي منابع غني هستند براساس ديالكتيكي هوشمندانه و از پيش برنامه ريزي شده در معرض حمله فكري قرار گرفته اند كه از سوي رسانه هاي جمعي به آن دامن زده مي شود. ما زمانيكه سلطه پذير شويم و حالت تدافعي به خود بگيريم و زمانيكه حالت سلطه جو داشته باشيم، قوه عقلاني و استدلال خود را از دست مي دهيم در اين ميان همواره يك فضاي خالي وجود دارد.

وي گفت: همه ملتهاي اسلامي بايد سياست جامع و فراگيري داشته باشند كه در آن نظامهاي سنتي فضاي كافي براي نيازهاي معاصر باقي گذارند. دمكراسي ممكن است تفكر تازه اي قلمداد شود ، اما در ميان بهترين افكاري جاي مي گيرد كه ما مسلمانان از آن برخوردار هستيم.

اكمل الدين احسان اوغلو ، دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي در اولين روز اين همايش بر ضرورت بحث و گفتگو ميان متفكران و روشنفكران مسلمان تأكيد كرد تا بتوان با طرحي تازه روحيه دلگرمي و اعتماد امت اسلامي را تقويت كرد.

اوغلو در سخنراني مكتوب خود كه روز شنبه 19 شهريور ماه در ميان شركت كنندگان اين همايش پخش شد عملكرد نادرست استعدادها و نيروهاي بالقوه در جهان اسلام را مورد بررسي قرار داده و آن را به قرن 18 نسبت داد.

وي تأكيد كرد: كشورهاي اسلامي مي توانند اين جريانات را اصلاح كرده و به واسطه پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيكي، اقتصاد قوي و پيشرفتهاي اجتماعي كه با تمدن مدرن سازگاري دارد، شكافي كه آنها را از كشورهاي پيشترفته جدا كرده پر نمايند.

در جلسه افتتاحيه اين همايش شركت كنندگان به سخنراني شاهزاده سعود الفيصل ، وزير خارجه عربستان سعودي كه از طرف وي توسط دكتر نيزار عبيد مدني ، وزير دولتي امور خارجه ايراد مي شد گوش سپردند. دكتر مدني ابراز اميد واري كرد كه قداست مكه تأثير مثبتي بر تقويت تفكرات شركت كنندگان و طريق آنها در تبادل افكار داشته باشد كه نتيجه آن در طرحهاي عملي نشست فوق العاده رهبران كشورهاي اسلامي كه اواخر سال جاري ميلادي برگزار مي شود، مشهود باشد.