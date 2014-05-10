الریان قطر و بلوگوری روسیه فینالیست شدند/ جام از آمریکای لاتین رفت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی رقابتهای والیبال باشگاه‌های جهان بامداد امروز شنبه در شهر بلوهوریزنته برزیل برگزار شد که در یکی از این بازی‌ها تیم چند ملیتی الریان قطر دست به کار بزرگی زد و با نتیجه 3 بر یک از سد سادا کروزیرو برزیل، میزبان مسابقات گذشت.

در این بازی تیم الریان ست نخست را 25 بر 21 واگذار کرد ولی ست‌های دوم، سوم و چهارم را به ترتیب با امتیازات 25 بر 21، 25 بر 18 و 25 بر 21 را از آن خود کرد تا مانع از حضور تیم سادا کروزیرو در دیدار نهایی شود. ماتی کازیسکی، ستاره نامدار بلغارستانی با کسب 17 امتیاز بهترین بازیکن تیم الریان در این مسابفه بود. رابرتلندی و سانچز هم با کسب 16 و 14 امتیاز نقش مهمی را در کسب این برد برای الریان ایفا کردند.

در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی تیم قدرتمند بلوگوری روسیه برابر سن لورنزو آرژانتین 3 بر یک برنده شد. این تیم ست نخست را 25 بر 19 از دست داد ولی بلافاصه به خود آمد و سه ست بعدی را به ترتیب 25 بر 14، 25 بر 21 و 25 بر 20 به سود خود پایان داد. گئورگی گروژر با کسب 18 امتیاز بهترین یار بلوگوری بود. موزرسکی و ایلینیخ ستاره‌های تیم ملی روسیه هم هر کدام 15 امتیاز به دست آوردند.

بدین ترتیب هیچ کدام از نمایندگان آمریکای لاتین نتوانستند به دیدار فینال راه یابند تا نمایندگان روسیه و قطر برگزار کننده بازی نهایی باشند.