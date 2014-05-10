شوراها ظرفیت شناسی کنند/ بایر ماندن 21 هزار هکتار از مزارع بخش کجور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قمی شامگاه جمعه در همایش شوراها و دهیاران سراسر بخش کجور با بیان اینکه شوراها نماد حضور مردم و پیوند ناگسستنی مردم با مسئولان در جهت رفع مشکلات است گفت: این مردم سالاری است به شکلی که در پایین ترین سطوح هم مردم در سرنوشت و تصمیم گیری خود و آبادانی نقش آفرین شود.

وی افزود: شوراها بعنوان پارلمان محلی باید برای عمران و آبادانی در حوزه های فرهنگی و هم بر اجرای ان نظارت داشته باشند و با ظرفیت شناسی و درک

درست از منطقه خود بایستی برنامه ریزی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

فرماندار نوشهر بیان کرد: فضای امروز یک فضای تعاملی بسیار خوبی در جهت آنچه که مدنظر شما است و اتفاقات خوبی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد مسئولان شهرستان اهل کجور هستند اظهار کرد: همه ما مصمم هستیم در جهت خدمت رسانی به مردم و در جهت توسعه و

شکوفایی کجور تلاش کنیم تا نتایج بسیار مطلوبی به ثمر بنشیند.

وی عنوان کرد: افق پیش روی ما یک افق روشن است و خروجی جلسات در شهرستان و استان در راستای شکوفایی و توسه و عمران و آبادانی منطقه است.

قمی اویلی در ادامه در خصوص گازرسانی به بخش کجور بیان کرد: به واسطه دغدغه هایی که وجود دارد اتفاقات بسیار خوبی در حوزه گازرسانی به بخش کجور در حال شکل گیری است.

وی به تقسیم کجور به دو بخش شرقی و غربی اشاره کرد وافزود: با ایجاد کجور شرقی و کجور غربی می توان ظرفیت های منطقه را کاملتر دید تا در آینده حداقل شرمنده مردم منطقه نباشیم که البته اقدامات خوبی در راستای ایجاد کجور شرقی و غربی در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: برخی از برنامه ها بصورت سنواتی است و بخشی دیگر سنواتی نیست و باید در برنامه پنج ساله آنرا مورد توجه قرار داد.

قمی افزود: اکثر شوراهای این دوره بر خلاف دوره های قبل انتخابی هستند، هر چند در برخی روستاها با چالش مواجه هستیم اما به هر صورت شوراها باید در

حیطه وظایف قانونی خود در راستای خدمت به مردم گام بردارند.

وی به اهمیت گردشگری در بخش کجور پرداخت و تصریح کرد: توجه به گردشگری فقط به این نیست که ویلا سازی شود بلکه با نگاه به طبیعت بکر منطقه و

استفاده از اراضی شیب دار که قابلیت کشاورزی ندارند می توان اقدامات خوبی همچون فعال کردن توریسم سلامت را انجام داد.

وی ادامه داد: همه باید در جهت رفع مشکلات کجور همت و تلاش کنیم تا پسوند محرومیت از بخش کجور زدوده شود و نگین البرز بودن کجور را در عمل ببینیم.

کمبود آب باعث بایر ماندن زمین های زراعی کجور شد

در این همایش سید نادر موسوی زاده طی سخنانی با اشاره به اینکه شوراها نماد مشارکت مردمی هستند گفت: شوراها نخستین پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند.

وی افزود: تمرکز زدایی و سپردن کارهای عمران و آبادی ها همراه با هدایت توسط مردم، نظارت اجتماعی، تکمیل کارهای دستگاههای دولتی و مهمتر افزایش

توان دولت است از ویژگی ها و اهداف شوراها است.

بخشدار کجور تصریح کرد: امروز یکی از اولویت های دولت توجه به روستاها بعنوان نخستین پایگاه تولید ملی است.

وی با ابراز نگرانی از روند مهاجرت از روستاها به شهرها در سالیان گذشته اظهار کرد: خوشبختانه در این رابطه دولت های اخیر توجه زیادی به روستاها داشته است و توفیقاتی نیز به همراه داشت.

وی همچنین از وضعیت راه دسترسی به بخش کجور انتقاد کرد و گفت: یکی از مسائلی که منطقه کجور را رنج می دهد عدم راه دسترسی آسان است و روکش نشدن آسفالت از مشکلات اصلی در این باره است.

موسوی زاده تصریح کرد: به جز تمامی روستاهای بخش کجور تنها چهار روستا از نعمت آسفالت برخوردار نیستند که که البته در اولویت برنامه های سال 93 در

بخش کجور قرار دارند و تحقق این امرنیاز به عزم استانی و ملی دارد.

وی با اشاره به مشکل کمبود آب در بخش کجور و نیمه کاره ماندن چهار پروژه آبرسانی خاطرنشان کرد: کمبود آب شرب نیاز به تدبیر و مدیریت دارد و مدیریت آب شرب کجور باید به آب و فاضلاب تحویل داده شود.

بخشدار کجور همچنین به مشکل کمبود آب زراعی در این منطقه نیز پرداخت و ابراز کرد: این مشکل باعث شد تا بخش اعظمی از 21 هزار هکتار زمین زراعی در بخش کجور به علت کمبود آب بلااستفاده مانده است.

وی تاکید کرد: باید طرح تغییر الگوی کشت با حمایت شوراها در روستاها انجام شود تا از حداکثر ظرفیت های موجود در این حوزه در سراسر کجور بهره برداری کشاورزی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات فرستنده های تلویزیونی اشاره کرد و افزود: با پیگیری های آقای قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر و

چالوس در مجلس شورای اسلامی دو دستگاه فرستنده دیجیتالی برای شهرهای کجور و پول در نظر گرفته شد که یک دستگاه خریداری شد و دستگاه بعدی نیز در

آینده ای نزدیک خریداری و برای نصب به این مناطق انتقال داده می شوند.

موسوی زاده از تعامل خوب جهاد کشاورزی در ستاد جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در بخش کجور خبر داد و بیان کرد: در این حوزه با مشکل کمبود نیروی انسانی هستیم.