" رمز هاي پيروزي " براي پخش در هفته دفاع مقدس آماده مي شود

محمد جبار زاده"، تهيه كننده اين مجموعه تلويزيوني با اعلام اين خبر به خبرنگار تلويزيوني " مهر " گفت: تدوين حدود 60 تا 70 درصد از اين سريال كه مربوط به بخش هاي گفت و گو با سرداران دفاع مقدس است تا حدود زيادي انجام شده است و حدود 30 درصد باقيمانده تصاوير مربوط به صحنه هاي جنگي بازسازي عمليات ها است كه در حال حاضر بخشي از اين صحنه ها در شهرستان ضبط شده است و بخشي ديگر از آن به زودي در شهرك سينمايي دفاع مقدس كليد مي خورد تا از هفته دفاع مقدس پخش آن آغاز شود.



وي درباره روند تدوين و انتخاب آهنگساز خاطر نشان كرد: تدوين اين سريال همزمان با توليد آن به وسيله مجيد حميدي در حال انجام است. موسيقي اين مجموعه تلويزيوني هم به وسيله كارگردان اثر انتخاب و بر روي آن تدوين خواهد شد كه البته اين مساله موكول به اتمام نهايي تدوين و ضبط همه تصاوير خواهد بود.



سعيد سهيلي - كارگردان " رمزهاي پيروزي "



لازم به يادآوري است مجموعه تلويزيوني " رمزهاي پيروزي " به صورت مستند - نمايشي توليد مي شود. در اين سريال نگاه نسل سوم انقلاب به مقوله دفاع مقدس مطرح مي شود و به برخي از پرسش هاي نسل جوان درباره اينكه چرا جنگيديم يا چرا به اين نبرد هشت سال دفاع مقدس اطلاق مي كنيم از زبان سرداران جنگ و با دلايل مشخص پاسخ داده خواهد شد.



نگارش متن مجموعه تلويزيوني " رمزهاي پيروزي " به وسيله ناهيد عابدي به انجام رسيده است. اين مجموعه به همت گروه سياسي شبكه سه سيما توليد و در قالب 26 قسمت 28 دقيقه ارايه خواهد شد.