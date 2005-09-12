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۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۱۲

با تدوين بخش هاي باقيمانده از بازسازي عمليات ها

" رمز هاي پيروزي " براي پخش در هفته دفاع مقدس آماده مي شود

مجموعه تلويزيوني " رمزهاي پيروزي " به كارگرداني سعيد سهيلي با تدوين بخش هاي مربوط به بازسازي عمليات هاي جنگي براي پخش در هفته دفاع مقدس آماده مي شود.

محمد جبار زاده"، تهيه كننده اين مجموعه تلويزيوني با اعلام اين خبر به خبرنگار تلويزيوني " مهر " گفت: تدوين حدود 60 تا 70 درصد از اين سريال كه مربوط به بخش هاي گفت و گو با سرداران دفاع مقدس است تا حدود زيادي انجام شده است و حدود 30 درصد باقيمانده تصاوير مربوط به صحنه هاي جنگي بازسازي عمليات ها است كه در حال حاضر بخشي از اين صحنه ها  در شهرستان ضبط شده است و بخشي ديگر از آن به زودي در شهرك سينمايي دفاع مقدس كليد مي خورد تا از هفته دفاع مقدس پخش آن آغاز شود.

وي درباره روند تدوين و انتخاب آهنگساز خاطر نشان كرد:   تدوين اين سريال همزمان با توليد آن به وسيله مجيد حميدي در حال انجام است. موسيقي اين مجموعه تلويزيوني هم به وسيله كارگردان اثر انتخاب و بر روي آن تدوين خواهد شد كه البته اين مساله موكول به اتمام نهايي تدوين و ضبط همه تصاوير خواهد بود.

 


سعيد سهيلي -  كارگردان " رمزهاي پيروزي "


لازم به يادآوري است مجموعه تلويزيوني " رمزهاي پيروزي " به صورت مستند - نمايشي توليد مي شود. در اين سريال نگاه نسل سوم انقلاب به مقوله دفاع مقدس  مطرح مي شود و به برخي از پرسش هاي نسل جوان درباره اينكه چرا جنگيديم يا چرا به اين نبرد هشت سال دفاع مقدس اطلاق مي كنيم از زبان سرداران جنگ و با دلايل مشخص پاسخ داده خواهد شد.

نگارش متن  مجموعه تلويزيوني " رمزهاي پيروزي " به وسيله ناهيد عابدي به انجام رسيده است. اين مجموعه به همت گروه سياسي شبكه سه سيما توليد و در قالب 26 قسمت 28 دقيقه ارايه خواهد شد.

کد مطلب 228838

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