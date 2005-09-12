شهرستان كوثر كمترين پرونده قضايي را در سطح كشور دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل، حجت الاسلام و المسلمين جباري در مراسم توديع و معارفه روساي دادگستري شهرستان كوثر ، افزود : استقرار شوراهاي حل اختلاف ، افتتاح ستاد پيوسته و حفاظت اجتماعي، حمايت از مسئولان در انجام وظايف قانوني و خدمت رساني به مردم از مهمترين سياست هاي قوه قضاييه بوده است .

وي گفت : وضعيت آمار پرونده ها در دادگستري كوثر بسيار رضايت بخش است و موجودي اين پرونده ها در حال حاضر حدود 500 فقره است .

رييس كل دادگستري استان اردبيل پيشگيري از وقوع جرايم را از دغدغه هاي مهم دستگاه قضايي دانسته و اين امر را از وظايف آحاد مردم برشمرد .