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۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۱۱

رييس كل دادگستري استان اردبيل :

شهرستان كوثر كمترين پرونده قضايي را در سطح كشور دارد

رييس كل دادگستري استان اردبيل گفت : شهرستان كوثر كمترين موجودي پرونده قضايي را در سطح كشور دارد و تعداد زندانيان مربوط به حوزه قضايي اين منطقه فقط هفت نفر است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل، حجت الاسلام و المسلمين جباري در مراسم توديع و معارفه روساي دادگستري شهرستان كوثر ، افزود : استقرار شوراهاي حل اختلاف ، افتتاح ستاد پيوسته و حفاظت اجتماعي، حمايت از مسئولان در انجام وظايف قانوني و خدمت رساني به مردم  از مهمترين سياست هاي قوه قضاييه بوده است .

وي  گفت : وضعيت آمار پرونده ها در دادگستري كوثر بسيار رضايت بخش است و موجودي اين پرونده ها در حال حاضر حدود 500 فقره است .

رييس كل دادگستري استان اردبيل پيشگيري از وقوع جرايم را از دغدغه هاي مهم دستگاه قضايي دانسته و اين امر را از وظايف آحاد مردم برشمرد .

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