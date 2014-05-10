بختکی از جنس مشکلات بر قلب ازدواج/ تاخیر جبران ناپذیر

به گزارش خبرنگار مهر، زمانی، فصل چیدن ثمره هر درختی فرا میرسد که از هر حیث مهیا باشد، اگر زود چیده شود گس و کال است و اگر دیر چیده شود، طراوت و شادابی خود را از دست داده و ممکن است دستخوش هر حادثهای شود.
اگر سرنوشت دختران و پسران دم بخت را به میوه درخت تشبیه کنیم، درک خواهیم کرد که ازدواج زود هنگام باعث کامل نشدن بلوغ فکری و ازدواج دیرهنگام باعث تغییر معیارهای ازدواج و رفتن آنها زیرعینک ذره بینی میشود.
ازدواج وحدتی اجتماعی یا قراردادی قانونی بین زن و مرد است، ازدواج راز ناشناخته خلقت دو مخلوقی است که هیچ نسبتی با هم ندارند و با نشستن بر سر سفره عقد سرنوشتشان با هم گره میخورد و با هم پیمان میبندند که تا آخر عمر در خوشیها و مصائب، یار و غمخوار یکدیگر باشند و قصدی به جز خوشبخت کردن و خوشبخت شدن یکدیگر ندارند.
«فقط میگویند ازدواج کنید اما کمی تلاش برای ترغیب جوانان به ازدواج در جامعه شکل نمیگیرد»، «کار نیست»، «خانواده دختر به چه امیدی اعتماد کنند»، «کوته فکری خانوادهام باعث شده است»، «توقعات و نیازهای بیجای مادرم از داماد آیندهاش»، «تا زمانی که این وضعیت اقتصادی در جامعه حاکم است ازدواج یعنی مرگ یک جوان ایرانی» و... اینها درد دلهای قربانیان کار، تحصیل، پول، مسکن و... است که از ازدواج و سنت پیامبر(ص) دلزده شدهاند.
نه به این شوری شوری نه به این بینمکی
ازدواج در زمان قدیم به دلیل ساده زیستی و اهمیت به سنت پیامبر(ص) و نگاه بیآلایش به زندگیها و... خطر نداشت اما در حال حاضر مثل سرطان ریشه دار و خطرناک شده است.
این توکل قدیمیها به قدری بزرگ بود که خانوادهها بدون استرس و دلواپسی دختر و پسر خود را در سن پایین به خانه بخت میفرستادند.
این جملات را طوبی خانم که خود در سن هشت سالگی به خانه بخت رفته است، میگوید، وی خاطراتش را از دوران عقد و مراسم عروسی و چند سال اول زندگی به سختی به یاد میآورد.
به گفته وی، آن دوران دختر هشت ساله یا پسر 16 ساله دیگر بچه نبود اما در این زمانه دختر 25 ساله با پسر 30 ساله هنوز لفظ بچه خطاب میگیرند.
«ازدواج زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباهی بزرگتر است»، این ضرب المثل فرانسوی هم به ازدواج به هنگام تاکید کرده است.
ازدواج دیرهنگام اسلامی نیست
ازدواج مطلوب، زمانی حاصل میشود که آمادگی و شناخت عاطفی، جسمی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و... پدید آید، قرآن کریم بلوغ را سن ازدواج میداند و از آن با تغییر بلوغ نکاح یاد میکند، روایات ائمه و تفاسیر مختلف نیز بر همین موضوع صحه میگذارند، شیخ طوسی سن ازدواج را سن توانایی جنسی و رغبت به تاهل میداند، که در صورت نیاز اگر ترک آن موجب گناه شود، ازدواج واجب میشود.
حجت الاسلام محمدرضا ضمیری در گفتگو با مهر با اشاره به سن ازدواج در اسلام اظهار کرد: تاکید اسلام به ازدواج به هنگام است که در حال حاضر این رویه حاکم در جامعه در مورد سن ازدواج اسلامی نیست.
این استاد حوزه افزود: فاصله بین بلوغ و ازدواج نباید زیاد باشد زیرا باعث پدید آمدن انحرافات جنسی در جامعه میشود.
وی با تاکید اسلام به ازدواج زود دختران اشاره کرد و گفت: در روایات وجود دارد که از سعادت یک مرد است که دخترش در خانه خودش به بلوغ برسد.
حجت الاسلام ضمیری اظهار داشت: پیامبراسلام(ص) در سن 24 سالگی ازدواج کرد، در حالی که تنها دختر خود را در سن 9 سالگی به خانه بخت فرستاد.
سن ازدواج
به دلیل رشد جسمی و فکری در دختران آمادگی آنها برای تشکیل زندگی و ازدواج زود بیش از پسرها است.
دین اسلام، میگوید، انگیزه اصلی ازدواج، تامین نیازهای روانی است و بخش دیگر آن نیازهای جنسی، وقتی ازدواج به تاخیر بیفتد، در درجه اول گسترش خلاهای عاطفی رخ میدهد که به دنبال آن مشکلاتی چون افسردگی، ناامیدی، اضطراب، تشنجات، خشونت و پرخاشگری را به دنبال دارد.
به عقیده معصومه ظهیری مشاور خانواده، اولویت دادن جوانان به عوامل دیگر جز ازدواج (شغل، تحصیل و...) و ایده آل گرایی باعث بالا رفتن سن ازدواج در جامعه شده است.
این مشاوره خانواده، در گفتگو با مهر، موقعیت سنجی، رفاه زدگیها و عدم مسئولیت پذیری در زندگی را از عوامل دیگر ازدواجهای دیرهنگام دانست.
وی با اشاره به اینکه اسلام ارتباط و مهمانیهای دو جنس مذکر و مونث را منع کرده است، افزود: فضای اجتماعی حاکم در جامعه امروزی، باعث شده ارتباطات مجازی، اجتماعی، گفتگو با نامحرم، دوستیهای غیر مشروع، بدحجابی وعدم رعایت عفاف اوج بگیرد و این خود عاملی تاثیرگذار در بالا رفتن سن ازدواج است.
ظهیری به معضلات اجتماعی و فراهم نبودن شغل امنیت زا و مسکن و... اشاره کرد و گفت: سطح توقعات خانوادهها بالا رفته و ازدواج به هنگام که در اسلام به آن تاکید شده است، قربانی آرزوهای والدین شده است.
تغییر معیار ازدواج، تجملات و چشم و هم چشمی در تهیه جهیزیه، سالن مناسب برای مراسم ازدواج و هزینههای هنگفت آن، عاملی برای از بین بردن طمع شیرین ازدواج شده است.
به گفته این مشاور خانواده رنج سنی برای ازدواج به هنگام برای دخترها بین 18 تا 27 و برای پسرها بین 22 تا 28 سالگی تعریف شده است.
وی با اشاره به اینکه دو نسل دخترها در جامعه امروزی از ازدواج جا ماندهاند، افزود: پسرهای سن بالا که با دختران سن پایین و دخترهای سن بالا که با پسران سن پایین ازدواج میکنند، باعث میشوند دو نسل دخترهایی که مناسب رنج سنی پسرها هستند از ازدواج به هنگام جا بمانند.
علل بالا رفتن سن ازدواج در جامعه
به عقیده داود شعبانیان، استاد جامعهشناس، علل بالا رفتن سن ازدواج دلایل متعددی دارد که بحث اقتصادی (شغل، مسکن) یکی از عوامل موثر در ازدواج در سنین بالا است که به تبع بحث اقتصادی، میزان سرباری و وابستگی فرد به درآمد خانواده در جامعه افزایش پیدا میکند.
وی موقعیت تحصیلی برای دخترها را عامل اصلی بالا رفتن سن ازدواج دانست و گفت: با بالا رفتن سطح سواد، توقعها و نیازها دست خوش تغییر میشود و با ورود به بازار کار و تاخیر در فراهم شدن کار مناسب، ازدواج هم به تاخیر میافتد.
به گفته این استاد جامعهشناس، دیر ازدواج کردن و تمایل کمتر به ازدواج سرایت روانی دارد و عمومیت پیدا میکند، در واقع بالا رفتن سن ازدواج در جامعه مد میشود.
وقتی در جامعه دیر ازدواج کردن مد شد، افراد به تبعیت از کسانی که امکان مزدوج شدن را ندارند ازدواج را رفتاری عجولانه تلقی میکنند.
به گفته شعبانیان، افزایش میزان طلاق در جامعه، امنیت ازدواج را کاهش میدهد و این مورد در بالا رفتن سن ازدواج و حساسیت خانوادهها تاثیر بسزایی دارد.
روایتها، احادیث، روانشناسان، مسئولان و... از ازدواج به هنگام گفتند اما همچنان مشکلات باقی است بر سر راه این سنت مقدس و با پا گذاشتن بر قلب مشکلات آوای شیرین "بشنو از دل چون حکایت میکند از جداییها شکایت میکند" به گوش میرسد.
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