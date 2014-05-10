به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سومین روز از هفته هلال، مراسم افتتاح خط تولید مایع دیالیز و رونمایی از دستاوردهای دارویی هلال احمر، بعد از ظهر شنبه با حضور دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر محمد فرهادی رئیس جمعیت هلال احمر و تنی چند از مدیران ارشد هلال احمر و وزارت بهداشت در محل مجتمع دارویی هلال برگزار شد.

خط تولید مایع دیالیز با ظرفیت تولید 2 میلیون واحد به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه‌های تولید مایع دیالیز در کشور شناخته می شود.

همچنین افتتاح خط تولید استابلایزر برای انجام جراحی قلب باز و پلت‌های دارویی از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر در سومین روز از هفته هلال است.