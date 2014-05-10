سرانه فرهنگی افراد جامعه در کشور تعریف نشده است

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به نشستی که نمایندگان استان با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتند، افزود: اگر بودجه فرهنگی را در بین هر ایرانی تقسیم کنیم مبلغ ناچیزی می شود؛ در صورت اختصاص سرانه فرهنگی به هر ایرانی مبلغ کلانی به بخش فرهنگی کشور اختصاص می یابد و در صورت اجرای این کار تحولی عظیمی را در این بخش می توان شاهد بود.

وی اظهار کرد: در صورت تصویب اختصاص سرانه فرهنگی به هر فرد در کشور، به جهت نبود منابع مالی کافی در این بخش، به احتمال زیاد این مصوبه اجرایی نخواهد شد.

وی ضمن یادآروی اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی از تعیین سرانه فرهنگی در کشور استقبال کرد، افزود: دکتر لاریجانی کمبود منابع مالی را یکی از دلایل اجرایی نشدن اختصاص سرانه فرهنگی دانست و خواستار تخصیص بودجه فرهنگی در بخش های تاثیر گذار شد.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی قیمت پایین محصولات کشاورزی، پایین بودن رتبه صنعت در استان به نسبت دیگر استانها، مشکل پترو شیمی و مشکلات آبی استان را از جمله بحث های مهمی دانست که با رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست مطرح شده بود، اعلام کرد و افزود: این نشست اجازه نمی داد تا به ریز مشکلات استان را مطرح کنیم ازاین رو اهم مشکلات را برای ایشان طرح کردیم.

وی از مشکلاتی آبی استان ابزاز نگرانی کرد و بیان داشت: گلستان نیازمند انتقال آب از استانهای هم جوار به گلستان است از این رو باید در این زمینه تعاملی با استانهای همسایه برقرار شود.

سید علی طاهری رتبه صنعت استان را در مقایسه با دیگر استانها پایین دانست و اذعان کرد: گلستان با وجود داشتن ظرفیت های بالقوه سرمایه گذاری از شرایط نامطلوبی برخوردار است به همین جهت در این نشست نمایندگان استان خواستار مساعدت و پیگیری در خصوص رفع این مشکل از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی شدند.

وی از نبود مرکزی برای پاسخگویی به پرسش های شرعی ابراز نارضایتی کرد و افزود: این مرکز برای پاسخگویی به سوالات اعتقادی، دینی و اخلاقی جوانان یک نیاز به شمار می رود.

وی با بیان این نکته که تنها مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی در شهرستان قم قرار دارد، اظهار داشت: جوانان زیادی در سراسر کشور به دلیل اینکه خیلی انس با مسجد ندارند، دسترسی به حوزه علمیه و امام جماعت فاضلی که پاسخگو به سوالات آنها باشد، ندارند برای این جوانان ایجاد مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی یه نیاز است.

حجت الاسلام طاهری یادآور شد: در مرکز هر استان باید مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی راه اندازی شود تا جوانان در مواقع نیاز از این مراکز بهره ببرند.

وی در خاتمه ضمن یادآوری اینکه در گذشته مشابه چنین مرکزی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار بود راه اندازی شود اما برای گرفتن ساختمان با مشکل مواجه شد، گفت: دکتر لاریجانی به محض اطلاع از این موضوع خواستار پیگیری مجدد این مرکز شد و قول مساعد برای راه اندازی این مکان را در گلستان داد.