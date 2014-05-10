به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری روز شنبه در همایش تجلیل از نخبگان و جلوه‌های خودباوری که با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و جمعی از معاونین و مدیران کمیته امداد در سالن غدیر مجموعه امداد برگزار شد با اشاره به نامگذاری سال 93 از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، گفت: اقتصاد هدف نهایی نیست بلکه یک هدف میانی است منتهی هدفی است که اگر به درستی تأمین نشود نمی‌گذارد فرهنگ شکل بگیرد.

وی تصریح کرد: نخبگان در مجموعه امداد نقش موثری را در حوزه اقتصاد و فرهنگ در سطح کشور دارند.

انواری خاطرنشان کرد: همایش تجلیل از نخبگان و جلوه‌های خودباوری با حضور 225 نخبه (72 نفر خواهران- 153 نفر برادران) برگزار شده است که از این تعداد 65 اختراع از این افراد به ثبت رسیده است.

سرپرست کمیته امداد خمینی (ره) ادامه داد: در همایش امروز 74 نفر از جلوه‌های خودباوری از صنوف و اقشار مختلف حضور دارند که بچه‌های تحت حمایت حضرت امام خمینی و رهبری امروزه توانسته‌اند مدارج عالیه را طی کنند.

وی افزود: در طی سال‌های گذشته و از زمان حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان اقدامات خوبی صورت گرفته به طوریکه در طی 24 سال گذشته 340 هزار فارغ‌التحصیل داشته‌ایم که از این تعداد 28 هزار نفر در بانک اطلاعاتی ثبت شده‌اند.

انواری ادامه داد: در مجموعه امداد 97 مرکز شبانه‌روزی به عنوان خوابگاه دانش‌جویان و دانش آموزان ، 107 مرکز فرهنگی و 22 اردوگاه ایجاد شده است که سالانه 200 هزار نفر از خدمات این مراکز استفاده می‌کنند.

وی اضافه کرد: در سال 92 خدمات مشاوره در حوزه فرهنگی به مراجعین داده شد که بالغ بر 671 هزار نفر از این خدمات استفاده کردند ضمن اینکه بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر هم آموزش خانواده داده شد و این در حالی است که محور برنامه‌های آموزشی کمیته امداد براساس خانواده است.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره) ادامه داد: از 400 هزار دانش‌آموز 90 هزار نفر در مدارس تیزهوشان حضور دارند ضمن اینکه 150 نفر از این دانش‌آموزان حافظ کل قران مجید هستند.

انواری ادامه داد: از یکصد هزار دانش‌آموز تحت پوشش 4000 طلبه در حوزه‌های علمیه مشغول به تحصیل هستند ضمن اینکه 88 هزار نفر از این دانش‌آموزان دارای کارت بنیاد نخبگان هستند.