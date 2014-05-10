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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۱۴

قاسمی:

بیشترین اشتراک برق مازندران ویژه آمل است

بیشترین اشتراک برق مازندران ویژه آمل است

آمل - خبرگزاری مهر: مدیر امور توزیع برق آمل با اشاره به سرمایه گذاری بیش از 61 میلیارد ریال در امور شرکت بیان داشت: امور توزيع برق آمل بيشترين اشتراك برق سطح استان را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نورعلی قاسمی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران، يادآور شد:آمل  بيشترين درصد فروش انرژي برق ، بيشترين منطقه جغرافيايي و حجم تاسيسات استان  را داراست.  

مدير امور توزيع برق آمل به فعاليت ها و اقدامات بسيار خوب در توسعه و احداث و اصلاح و مرمت شبكه هاي شهري و روستايي و احداث خروجي هاي پست هاي فشار قوي ، توسعه و اصلاح لوازم اندازه گيري و راه اندازي شبكه  قطب هاي پلور و پنجاب پرداخت و گفت : در سال گذشته 16 ميليارد و 240 ميليون ريال در توسعه و احداث شبكه  هاي شري و روستايي ، 12 ميليارد و 484 ميليون ريال در اصلاح و مرمت شبكه هاي فرسوده ، چهارميليارد و 254 ميليون ريال در فيدرهاي بحراني و معين حوادث ، 730 ميليون ريال در شهرك صنعتي رينه ، يك ميليارد و 566 ميليون ريال در اتفاقات شبكه و شبكه برق دابودشت سرمايه گذاري شد.

قاسمي خاطرنشان كرد : در سال گذشته مبلغ 17 ميليارد و 419 ميليون ريال در توسعه و اصلاح لوازم اندازه گيري و سه ميليارد و 537 ميليون ريال در خروجي پست هاي 20/63 كيلوولت سرمايه گذاري شد..

وي همچنين  از راه اندازي قطب هاي برق پلور و پنجاب با هزينه نگهداري 940 ميليون ريال و احداث و راه اندازي ساختمان برق دابودشت با متراژ 600 متر مربع و هزينه 4 ميليارد و 100 ميليون ريالي خبر داد .

مدير امور توزيع برق آمل اظهارداشت : در مجموع در سال گذشته با اعتبار  61 ميليارد و 170 ميليون ريال ، 74 كيلومتر شبكه فشار متوسط، 33 كيلومتر شبكه فشار ضعيف احداث و 244 دستگاه ترانسفورماتور با ظرفيت 26 هزار و 80 كيلوولت آمپر در نقاط مختلف شهرستان آمل نصب شد.

قاسمي يادآور شد:  در سال گذشته 889 ميليون و 531 هزار و 672 كيلووات ساعت انرژي برق تحويل مشتركان امور توزيع برق آمل شد و 10 هزار و 241 دستگاه كنتور در نقاط مختلف استان نصب شد.

وي به عملكرد خوب در حوزه اداره مشتركين و درآمد اشاره و ميزان وصول صورتحسابهاي برق مصرفي مشتركان را 62/99 درصد اعلام كرد .

مدير امور توزيع برق آمل ضمن تشكر و قدرداني از مديرعامل شركت توزيع برق مازندران ، تصريح كرد : در سال گذشته در مديريت مصرف برق نيز اقدامات خوبي در امور توزيع برق آمل به مرحله اجرا در آمد كه آموزش 286 معلم و برگزاري دوره ه ه هاي آموزشي مديريت مصرف برق در 92 مدرسه و... از جمله اين فعاليتهاست.

کد مطلب 2288487

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