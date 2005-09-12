اردوي مشترك تيم جودوي بانوان ايران با جودوكاران قطر آغاز شد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين اردوي مشترك با هدف آمادگي تيم ملي جودوي بانوان به مدت 10 روز و تا زمان آغازبازيها د رتهران برگزارخواهد شد.

بنابراين گزارش تيم ملي جودوي بانوان ايران با 16 نفر ورزشكار و تيم جودوي كشور قطر با 3 ورزشكار در 3 وزن منتخب از صبح امروز دوشنبه 21 شهريور ماه درمحل آكادمي كميته ملي المپيك آغازشده است.

زهراپورامين نائب رئيس فدراسيون جودو درامور بانوان در گفتگوبا خبرنگار" مهر" درخصوص برگزاري اين اردوگفت: ما براي برگزاري اردوبا كشورهاي ديگر رايزني كرديم و با اعلام آمادگي كشورقطراز اين اردو استقبال كرده و آنرا برگزار خواهيم كرد.

وي با اشاره به اينكه مسابقات جودوي بانوان تاكنون موفق به حضوردررقابتهاي برون مرزي و يا برگزاري اردوهاي مشترك نشده است اظهار داشت: اين اردوي مشترك به همراه برگزاري مسابقات جام فجر و مسابقه با كشور ارمنستان وضعيت تيم ما را بهتر كرده و ورزشكاران خود را محك زده اند.

پورامين اظهارداشت: ما تاكنون 7مرحله اردوي تداركاتي را برگزار كرده ايم و از لحاظ تاكتيك و تكنيك و اعتماد به نفس انگيزه هاي ورزشكارانمان افزايش يافته است.

وي با بيان اينكه رقابتهاي جودو بازيهاي اسلامي بانوان براي اولين باربرگزارمي شود گفت: اين ديدارها اولين تجربه ايران است و مي تواند نگاه را به ورزش بانوان در اين رشته تغيير داده و به مراتب باعث رشد جودوي بانوان در كشور شود.

نائب رئيس فدراسيون جودو در امور بانوان ادامه داد: تيم كره و سپس كشورآذربايجان از كاملترين تركيب تيمها برخوردارهستند و جزء كشورهاي صاحب نام دراين رشته مي باشند.

وي گفت: ورزشكاران اين رشته تاكنون امكان حضور در مسابقات برون مرزي يا برگزاري ديدارهاي تداركاتي را نداشته ايم و اين مسابقات مي تواند عرصه خوبي براي محك تيمهايمان باشد.

گفتني است: چهارمين دوره بازيهاي اسلامي زنان مهرماه سال جاري در تهران برگزار مي شود.