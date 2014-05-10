به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زرگری شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افتتاح سایت تولید داروهای بیوتکنولوژیک در تبریز اظهار داشت: امیدواریم با راه اندازی این خط تولید، نیاز دارویی کشور با هزینه های مناسبتری تامین شود چرا که اگر در تولید دارو سرمایه گذاری شود، ارزبری به حداقل می رسد و در این صورت هم مردم داروی مورد نیاز را با قیمت پایین تهیه می کنند و هم فشار کمتری به نظام بیمه کشور وارد می شود.

وی با اشاره به ایجاد هلدینگ دارویی از طریق وزرارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این هلدینگ دارویی بزرگترین سرمایه گذاری در منطقه خاورمیانه بوده است که 32 شرکت دارویی در آن فعالیت می کنند و جهت گیری تولید این حوزه نیز به سمت داروهایی است که در مورد آنها به خارج از کشور وابستگی وجود دارد و ضمن خروج ارز، مردم نیز آنها را با قیمت های بالا تهیه می کنند.

مدیرعامل سرمایه گذاری دارویی تامین در ادامه تاکید کرد: با توجه به دغدغه رهبر فرزانه انقلاب، نگاه ما به تولید و صادرات دارو با هدف ارزآوری است که این موضوع از نکته نظر تحلیل اقتصادی بسیار مهم است.

وی به تولید داروهای فراورده پلاسمایی که کاملاً وارداتی هستند نیز اشاره و خلطر نشان کرد: مجوز تولید این داروها از وزارت بهداشت و درمان دریافت شده و سیر مطالعاتی آن هم به پایان رسیده که با تولید آن برای نخستین بار در آسیای غربی، ضریب وابستگی کشور به این داروها کاهش یافته و در مرحله بعدی صادر آن صورت می گیرد.

زرگری در پایان با تاکید بر اهمیت نظام سلامت در بحث توسعه گفت: اهمیت شاخص سلامت بیش از سایرشاخص های توسعه است و به همین دلیل دارو نیز که در نظام سلامت نقشی کلیدی دارد، به لحاظ استراتژیک کالایی غیر جایگزین محسوب می شود و به علت ویژگی های خاص خود، دارای اثر اجتماعی بالایی است و امیدواریم با تلاش شرکت های داروسازی و نهادهای زیربط و خودکفایی در این حوزه، شاهد توسعه هرچه بیشتر کشور باشیم.