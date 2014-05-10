به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا آخوندزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت اعتکاف دانشجویی در قم، اظهار کرد: 850 نفر ظرفیت برای اعتکاف ستاد دانشجویی امسال در نظر گرفته شده است که از این تعداد 600 نفر خواهران، 200 نفر برادران و 50 نفر از اساتید معتکف می‌شوند.

وی به مکان حضور این سه گروه معتکف اشاره کرد و گفت: مسجد دانشگاه قم، مسجد مقدس جمکران و مسجد امام حسن عسگری(ع) به ترتیب محل استقرار خواهران، برادران و اساتید در نظر گرفته شده است.

آخوندزاده از برنامه های فرهنگی ستاد دانشجویی برای اعتکاف، خبر داد و گفت: حلقه‌های معرفت، کرسی‌های بررسی مناظره نسبت به برنامه‌های مختلف و ... از برنامه‌های فرهنگی ستاد دانشجویی در این سه روز است.

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه‌های قم، تاثیرات فرهنگی اعتکاف را در طول سال تأثیر گذار بر دانشجویان در مسائل معنوی زندگی دانست و گفت: حج، جهاد، روزه، نماز، ارتباط خالصانه باخدا و... در اعتکاف وجود دارد که تاثیرات معنوی آن بر روی فرد در طول سال باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه بیش از 1500 نفر ثبت نام دانشجو داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در 15 اردیبهشت‌ماه مهلت ثبت نام تمام شد اما شاهد مراجعه دانشجویان به ستاد دانشجویی برای ثبت نام اعتکاف هستیم.

آخوند زاده با اشاره به استقبال دانشجویان از اعتکاف امسال نسبت به سال گذشته یادآورشد: سامانه ثبت نام مجازی، اطلاع رسانی قوی به دانشجویان از طریق سامانه پیامک و پیگیری‌های موجدانه خود دانشجو دلیل استقبال و ثبت نام بیشتر دانشجویان از اعتکاف امسال است.