به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی صبح شنبه در سی و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اقدامات خوب سازمان قطار شهری اصفهان طی چند ماه گذشته اظهار داشت: خوشبختانه واگنهای متروی به سمت اصفهان حرکت کرده و امیدواریم هر چه زودتر فاز یک مترو برای رفاه حال شهروندان راهاندازی شود.
وی تسریع در راهاندازی ایستگاههای میدان امام حسین(ع) و انقلاب را نیز ضروری عنوان کرد و ادامه داد: باید برنامهریزیهای راهاندازی خط دو متروی اصفهان نیز هر چه سریعتر و با دقت دنبال شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به فرهنگسازی در راستای مصرف بهینه آب و برق با توجه به فرارسیدن ایام تابستان اظهار داشت: با توجه به گرم شدن هوا پیشبینی میشود که تابستان پرتنشی را پیش رو داشته باشیم و باید فرهنگسازی در خصوص استفادهی صحیح از آب و برق انجام شود.
وی در ادامه به تصویب حذف هزینه بیمههای ساختمانی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: این مصوبه بار سنگینی را بر دوش شهروندان خواهد گذاشت که در آینده مشکل ساز خواهد بود.
امینی ادامه داد: از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم که بررسی بیشتری را بر روی این موضوع داشته باشند.
وی در خصوص نامناسب بودن خودروهای جدول شور شهرداری نیز گفت: این خودروها به منظور نظافت جدول خیابانها فعالیت میکنند و این در حالی است که این خودروها فیلترهایی را دارند که آلودگی مضاعفی را به سطح بالا میدمند و آلایندههای خاصی را به هوای شهر وارد میسازند که امیدواریم مسئولان خدمات شهری به این مساله بیش از گذشته اهمیت دهند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به آماده شدن شهر بازی رویاها برای بهرهبرداری شهروندان گفت: البته عدم انطباق نظر پیمانکار و شریک چینی هنوز فروش بلیط به شهروندان برای استفاده از این شهر بازی را با مشکل مواجه کرده است.
دفاتر حقوقی حمایت از شهروندان راهاندازی شود
علیرضا نصر اصفهانی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه و در قالب تذکر راهاندازی دفتر حقوقی حمایت از شهروندان اصفهان را ضروری دانست و افزود: مدیریت شهری اصفهان باید در کنار فعالیتهای خوبی که انجام داده است برای آرامش خاطر شهروندان این دفاتر را راهاندازی کند تا الگو سازی خوبی نیز برای دیگر شهرهای کشور انجام شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر برخی از شهرهای کشور از جمله تهران، کرج و اراک آمادگی خود را برای استفاده از بنزین یورو 4 اعلام کردهاند، بیان داشت: ضروری است که مسئولان شهر اصفهان زیرساختهای لازم برای استفاده از این نوع سوخت را در شهر اصفهان فراهم کنند تا در آینده کمتر شاهد افزایش آلایندههای سطح شهر باشیم.
این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با انتقاد از بیتوجهی مسئولان امر به بهرهبرداری از ورزشگاه نقش جهان نیز گفت: چهار سال است که مسئولان اعتبار مورد نیاز برای بهرهبرداری از این ورزشگاه را 30 میلیارد تومان اعلام کردهاند و چنانچه به این امر توجه نشود هر سال که بگذرد با توجه به تورم باز هم به 30 میلیارد تومان اعتبار برای بهرهبرداری از این ورزشگاه نیاز است.
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