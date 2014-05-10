علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از اینکه محمدمحسن ربانی موفقیت های ارزنده ای را در رشته پرش با نیزه کسب کرد و به عنوان پرافتخارترین دوومیدانی کار قم مطرح شد اکنون جوانان جویای نام زیادی جا پای این قهرمان خوشنام دو و میدانی قم گذاشته اند.

وی ادامه داد: کسب مدال از رقابت های دوومیدانی قهرمانی مردان آسیا، به دست آوردن مدال از چند دوره مسابقات پرش با نیزه دوومیدانی قهرمانی غرب آسیا، توفیق در کسب چندین مدال از پیکارهای پرش با نیزه دوومیدانی جام بین المللی فجر از جمله افتخارات این قهرمان با غیرت است و وجود این قهرمان ارزنده موجب شده تا جوانان مستعد دو و میدانی قم با اشتیاق و علاقه زیادی به فعالیت در رشته پرش با نیزه بپردازند.

رئیس هیئت دو ومیدانی استان قم اضافه کرد: این در حالی است که محمدمحسن ربانی به عنوان ستاره پرش با نیزه کشورمان موفقیت های ارزنده ای را در سطح کشور کسب کرده است و همواره نفر نخست رقابت های لیگ دوومیدانی باشگاه های کشور و همچنین مسابقات قهرمانی کشور در رشته پرش با نیزه بوده است.

وی اضافه کرد: با الگوگیری از قهرمان با اخلاق دوومیدانی قم در رشته پرش با نیزه یک ورزشکار موفق دیگر به رشته پرش با نیزه دوومیدانی قم معرفی شده است و این ورزشکار یعنی علی جبارپور در جریان رقابت های قهرمانی جوانان کشور موفق به کسب مقام نایب قهرمانی و نشان نقره شد.

رضایی عنوان داشت: این جوان مستعد و توانمند پرش با نیزه قم یکی از 6 دوومیدانی کار قم در مسابقات دوومیدانی قهرمانی رده سنی جوانان کشور بود، رقابت هایی که به میزبانی کرمانشاه به انجام رسید و طی آن نمایندگان قم در پنج رشته با حریفان خود رقابت کردند.

وی با اشاره به برگزاری رقابت های رده سنی جوانان دو و میدانی قهرمانی کشور و معرفی نفرات برتر مسابقات در رشته های مختلف دوومیدانی، ابراز داشت: پیکارهای رده سنی جوانان دو و میدانی قهرمانی کشور روز جمعه با حضور برترین های دوومیدانی ایران در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار شد و نفرات برتر تمام مواد معرفی شدند.

رئیس هیئت دوومیدانی استان قم بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون دوومیدانی، این رقابت ها هر ساله با کیفیت بهتری برگزار می شود و موفقیت های قابل توجهی برای دو و میدانی قم به همراه دارد، موفقیتی که با کسب مدال نقره رشته پرش با نیزه توسط علی جبارپور برای تیم قم همراه بود.