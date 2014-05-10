مسائل و مشکلات پزشکان در کنگره متخصصین داخلی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج خسرونیا افزود: برای نمونه یکی از مشکلات جامعه پزشکی مربوط به قوانینی است که به تازگی مورد توجه پزشکان قرار گرفته و آن هم مربوط به محکومیت پزشکان طبق قوانین اسلامی است.

وی تصریح کرد: به همین دلیل از رئیس کمیسیون‌های پزشکی قانونی، مسئوولین دادگستری، سازمان پزشکی قانونی، نظام پزشکی و سایر مسوولان مربوطه درخواست شده در این نشست تخصصی بسیار حائز اهمیت، مسائل و مشکلات حقوقی جامعه پزشکی را مورد بررسی قرار دهند.

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران ادامه داد: این کنگره از 30 اردیبهشت آغاز و تا 2 خرداد ادامه خواهد یافت و در روز سوم نشست مذکور برگزار خواهد شد.

به گفته وی، حضور تمام پزشکان در این نشست آزاد خواهد بود و بعد از پایان نشست نیز آنها می توانند سوالات حقوقی خود را با کارشناسان و مسئولان مربوطه مطرح کنند.

به گفته خسرونیا، امسال نیز در کنگره جامعه متخصصین داخلی که با حضور 2000 نفر شرکت کننده برگزارخواهد شد آخرین دستاوردهای پزشکی به همکاران ارایه می شود.

به گفته وی، هدف از برگزاری این کنگره به روز رسانی دانش پزشکی همکاران و بررسی مقالاتی است که حاصل تلاش محققین ایرانی است.

خسرونیا تصریح کرد: در کنگره امسال 4 سخنرانی اصلی، 8 سمپوزیم، 2 کارگاه، 60 سخنرانی و 200 پوستر ارائه خواهد شد.