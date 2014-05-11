ارائه مجوز 16 رشته محل جدید در پزشکی/ راه اندازی رشته اكولوژي انساني

به گزارش خبرنگار مهر، در دويست و سي و دومين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي با راه اندازي 17 رشته – مقاطع کارشناسی، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي موافقت به عمل آمده است.

بر اساس این مصوبه در مقطع کارشناسی رشته مامایی در شهر قائن زیر نظر دانشگاه علوم پزشكي بيرجند راه اندازی می شود.

همچنین بر اساس این مصوبه در مقطع کارشناسی ارشد رشته های ميكروب شناسي پزشكي در اردبيل، بهداشت محيط در كرج، خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون در بوشهر، اپيدميولوژي در زاهدان، بهداشت حرفه اي در قزوين، خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون در كرمان، اكولوژي انساني در يزد؛ ارگونومي در يزد و ايمني شناسي پزشكي در همدان راه اندازی شدند.

در مقطع دکتری تخصصی نیز رشته قارچ شناسي پزشكي در اهواز، بيوشيمي باليني در بابل، بيماريهاي قلب و عروق در بندرعباس، خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون در شهيدبهشتي، سلامت در بلايا و فوريت ها در كرمان، كنترل دارو در كرمان و ميكروب شناسي پزشكي در كاشان راه اندازی شدند.