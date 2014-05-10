به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه برگزاری 5 کرسی ازاد اندیشی در سال‌های اخیر ششمین کرسی با موضوع مدیریت جهادی با حضور طلاب، فضلا و اندیشمندان حوزه در مدرسه فیضیه برگزار می‌‌شود.

ارسال مطالب از سوی طلاب از 16 اردیبهشت آغاز شده و تا روز 5 خرداد ماه ادامه دارد و بعد از جمع بندی نهایی مقالات ارسالی در روز 11 خرداد این کرسی برگزار می‌شود.

4 مقاله برتر ارسال شده به دبیرخانه کرسی‌های آزاداندیشی حوزه انتخاب و در روز برپایی هم اندیشی مطرح خواهد شد و یکی از استادان و مسئولان حوزه نیز در ادامه به بیان توضیحات لازم می‌پردازد.

موضوع ششمین کرسی آزاد اندیشی که از سوی معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه برگزار خواهد شد با توجه به شعار سال و فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره مدیریت جهادی انتخاب شده است.

