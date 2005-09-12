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۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۲:۱۸

طي برنامه سوم توسعه

توليد نيشكر 162 درصد رشد كرد

در طول برنامه سوم توسعه روند توليد نيشكر 162 درصد رشد داشت .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، ميزان  توليد نيشكراز دو ميليون و 367 هزار تن در سال 79 به شش ميليون و 200 هزار تن در سال 83 رسيده است .

هرچند  با توجه به مصرف  سالانه كشور به  8/1 تا 9/1 ميليون تن شكر و توليد يك ميليون و 200  هزار تني اين محصول در سال گذشته، لذا سالانه به واردات 400 تا 500  هزار تن شكر براي  تامين مصرف داخلي و جبران كسري توليد نياز دارد .

اين درحالي است كه توليد  يك ميليون و 200 هزار تن شكر در سال گذشته به دليل تاخير در پرداخت مطالبات چغندركاران ،  كاهش يك ميليون تني توليد اين محصول و نيز از بين رفتن بخشي از محصول نيزارهاي  استان خوزستان بر اثر سرمازدگي دي ماه سال  سال 83 ، كمتر از برآورد هاي صورت گرفته بوده است .

براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته ميزان توليد شكر در سالجاري به يك ميليون و 350 هزار تن خواهد رسيد و پيش بيني مي شود با تحقق فعاليت هاي در دست اجرا براي كاهش و متوقف نمودن واردات شكر و راه اندازي دو كارخانه توليد شكر توسط  شركت توسعه در آينده ، ايران تا سه سال اينده در تامين نياز به اين محصول خودكفا   خواهد شد  .

در حال حاضر و از كل واحدهاي توليدي طرح توسعه نيشكر 19 واحد توليدي در قالب پنج پروژه فعال شده و تا سال آينده تمام هفت پروژه تكميل و راه اندازي خواهد شد .

کد مطلب 228861

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