توليد نيشكر 162 درصد رشد كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، ميزان توليد نيشكراز دو ميليون و 367 هزار تن در سال 79 به شش ميليون و 200 هزار تن در سال 83 رسيده است .

هرچند با توجه به مصرف سالانه كشور به 8/1 تا 9/1 ميليون تن شكر و توليد يك ميليون و 200 هزار تني اين محصول در سال گذشته، لذا سالانه به واردات 400 تا 500 هزار تن شكر براي تامين مصرف داخلي و جبران كسري توليد نياز دارد .

اين درحالي است كه توليد يك ميليون و 200 هزار تن شكر در سال گذشته به دليل تاخير در پرداخت مطالبات چغندركاران ، كاهش يك ميليون تني توليد اين محصول و نيز از بين رفتن بخشي از محصول نيزارهاي استان خوزستان بر اثر سرمازدگي دي ماه سال سال 83 ، كمتر از برآورد هاي صورت گرفته بوده است .

براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته ميزان توليد شكر در سالجاري به يك ميليون و 350 هزار تن خواهد رسيد و پيش بيني مي شود با تحقق فعاليت هاي در دست اجرا براي كاهش و متوقف نمودن واردات شكر و راه اندازي دو كارخانه توليد شكر توسط شركت توسعه در آينده ، ايران تا سه سال اينده در تامين نياز به اين محصول خودكفا خواهد شد .

در حال حاضر و از كل واحدهاي توليدي طرح توسعه نيشكر 19 واحد توليدي در قالب پنج پروژه فعال شده و تا سال آينده تمام هفت پروژه تكميل و راه اندازي خواهد شد .