فضاهاي فرهنگي همدان در كنار فضاهاي گردشگري به جذب گردشگر كمك كند

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا ايزدي پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتداي سال جاري تاكنون بر اساس نفر شب سه هزار و 100 سفر از كشور هاي خارجي به همدان انجام شده است.

وي با بيان اينكه ورود اين تعداد مسافر به استان همدان نسبت به مدت مشابه پارسال 46 درصد افزايش داشته است، بيان داشت: دليل افزايش اين تعداد مسافر خارجي به كشور و استان همدان ارتباطات سياسي است كه دولت با كشورهاي خارجي برقرار كرده و مهمترين عامل به شمار مي رود.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان ادامه داد: بعد از دوران ركود سياست خارجي در حال حاضر وضعيت خوبي داريم و تعاملات خوبي وجود دارد و اولين ماحصل تعاملات سياسي ورود گردشگران خارجي به كشور است.

ايزدي در مورد برنامه هاي افزايش ورودي مسافران خارجي به استان همدان، عنوان داشت: استان همدان يك سري ظرفيت ها براي جذب گردشگران خارجي دارد و بايد برنامه هايي براي كيفيت بخشي به اين ظرفيت ها انجام شود و استان همدان ضعف هايي نيز دارد كه بايد آن را قبول كنيم.

وي با اشاره به اينكه تعداد تخت ها در استان همدان براي پذيرش مسافران كم است، بيان داشت: علاوه بر افزايش تعداد هتل ها و تخت ها در استان همدان بايد كيفيت هتل ها نيز بالا برود چراکه يك گردشگر خارجي كه وارد هر منطقه اي مي شود يكي از اصليترين مباحثي كه به آن توجه دارد امكانات رفاهي خدماتي آن منطقه است.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان در ادامه گفت: فضاهايي مانند آرامگاه باباطاهر و آرامگاه بوعلي و يا مناطق ديگر در همدان فضاهاي فرهنگي بوده و فضا هاي فرهنگي بايد در كنار فضاهاي گردشگري به جذب گردشگر كمك كند.

ايزدي با تاكيد بر اينكه در كنار فضاهاي فرهنگي در استان همدان بايد فضاهاي گردشگري و طبيعي ايجاد شود، ابراز داشت: مجتمع آبي مرواريد غلطان در ابتداي لالجين و يا مجتمع تفريحي كه در شهرستان بهار ايجاد شده مي تواند مواردي براي توسعه گردشگري باشد و فضا هاي فرهنگي را نبايد به صرف گردشگري نگاه كرد.

وي با بيان اينكه بايد فضاهاي گردشي طبيعي در استان همدان ايجاد كرد، افزود: هدف اصلي در ايجاد اين فضا ها پر كردن اوقات فراغت گردشگران است.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان گفت: يك گردشگر خارجي از فضا هاي فرهنگي استان همدان بازديد مي كند و باید بتوانيم مابقي اوقات فراغت مسافر را پر كنيم.

ايزدي با تاكيد بر اينكه بايد به گردشگري نگاه تخصصي داشته باشيم، بيان داشت: اوقات فراغت بايد با فضاهايي مانند تله كابين گنج نامه و شهر بازي ارم پر شود و اين شروط لازم است اما كافي نيست.