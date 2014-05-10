افتتاح 110 طرح مخابراتی در هفته ارتباطات/تجهیز146روستای کرمانشاه به اینترنت پرسرعت خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب لطفعلی ظهر شنبه در نشستی خبری که به مناسبت روز جهانی مخابرات و هفته گرامیداشت ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد، اظهار داشت: به مناسبت این هفته شاهد افتتاح و بهره برداری از 110 طرح طرح و پروژه مخابراتی با سرمایه گذاری 321 میلیارد ریال در سطح استان خواهیم بود.

وی، نصب BTS های موبایل، تقویت سیستم های انتقال رادیو، احداث مرکز مخابراتی، توسعه باند پهنای اینترنت و پورت دیتا و جایگزینی سوئیت های جدید به جای سوئیت های قدیمی را از جمله طرح های افتتاحی هفته ارتباطات عنوان کرد.

لطفعلی همچنین با اشاره به 27 اردیبشت، روز جهانی مخابرات، یادآور شد: هر سال در این روز یک شعار مطرح و طبق آن سیاست های کلی ابلاغ می شود که امسال شعار "ارتباطات باند پهن برای توسعه پایدار" در نظر گرفته شده است و شرکت مخابرات استان نیز همین شعار را محور کارهای خود قرار خواهد داد و حتما برای عملیاتی شدن پروژه های مربوط به افزایش پهنای باند تلاش خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه در ادامه به افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه در استان طی سالیان اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: در حالی که این ضریب نفوذ در سال 86 به 31.74 می رسید این میزان در سال 87 به 43.19، در سال 88 به 45.89، در سال 89 به 57.66، در سال 90 به 67.88، در سال 91 به 77.33 و در سال گذشته هم به 79.73 درصد افزایش یافت.

وی همچنین با اشاره به اضافه شدن 570 هزار شماره جدید همراه طی سال گذشته در استان، افزود: در حال حاضر از هر صد نفر، 80 نفر آنان از خط همراه اول استفاده می کنند.

لطفعلی ادامه داد: طی سال گذشته مخابرات استان کرمانشاه موفق شد بیشترین ارتباطات روستایی را برقرار کند و از این لحاظ رتبه اول کشور را کسب نماید.

وی در ادامه سخنان خود به تعداد پورتهای نصب شده ADSL طی سال های 91 و 92 نیز اشاره کرد و گفت: در حالی که سال 91 مجموعا 48 هزار و 504 پورت نصب شد این تعداد در سال 92 به 78 هزار و 504 پورت افزایش یافت.

لطفعلی در خصوص تعداد پورتهای مشغول به کار ADSL در دو سال گذشته نیز، گفت: این تعداد از 25 هزار و 280 پورت در سال 91 به 47 هزار و 930 پورت در سال 92 رسید و قول می دهیم در سال جاری این تعداد رشد قابل ملاحضه ای داشته باشد.

وی افزود: یکی دیگر از اقداماتی که طی سال گذشته انجام شد همکاری با شرکت تالیا و توسعه پوشش شبکه ای آن در سطح روستاهایی بود که شرکت مخابرات استان در آن جا شبکه GSM روستایی دارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه در ادامه به اهم برنامه های این شرکت در سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین این برنامه ها تجهیز حداقل 146 روستای استان به اینترنت پرسرعت خانگی است که تاثیر زیادی در کاهش رفت و آمد آنان به مراکز شهری برای انجام برخی کارها و اموراتشان دارد.

لطفعلی، راه اندازی شماره 8* و ارائه بسیاری از خدمات مجازی به مشترکین تلفن های همراه، تقویت شبکه انتقال فیبر و رادیو، تاسیس تجهیزات برای کلیه پروژه های مسکن مهر و دایر کردن حداقل 40 هزار پورت اینترنت پرسرعت دیتای جدید را از دیگر برنامه های در دست کار شرکت مخابرات استان عنوان کرد.

وی افزود: تعویض تمامی تجهیزات شبکه تلفن همراه شهرستان کرمانشاه، راه اندازی موبایل نسل چهارم، نصب 200 سایت جدید از نوع تجهیزات پیشرفته، خرید و راه اندازی 40 هزار پورت جدید ADSL، تامین و تقویت پهنای باند اینترنت و تلاش برای توسعه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری به مردم از دیگر برنامه هایی است که در شرکت مخابران و برای سال جدید دنبال می کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات کرمانشاه همچنین راه اندازی شماره 2000 به سامانه مخابرات جهت پرداخت الکترونیکی و مجهز نمودن کلیه شهرستان های استان به سیسیتم ویدئوکنفرانس را از دیگر برنامه هایی عنوان کرد که این شرکت در سال 92 به دنبال تحقق آن ها خواهد بود.

لطفعلی در ادامه بر بی خطربودن امواج آنتن های نصب شده موبایل در نقاط مختلف استان تاکید و بر استاندارد بودن تجهیزات مخابراتی نیز به مردم کرمانشاه اطمینان خاطر داد.

وی در پایان از سرقت کابل های مخابراتی استان انتقاد و خواستار نظارت دقیق تر مسئولین انتظامی استان در این خصوص شد.