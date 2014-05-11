جابه جایی اعداد و حروف برای رفع کمبود پلاک / تعویض پلاکهای فرسوده در کمتر از یک ساعت

سرهنگ سعيد روحي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راهكارهاي جديدي براي جايگزيني كدپلاكهاي تهران پس از اتمام كدپلاكهاي فعلي در نظر گرفته شده است. هر كدپلاك پنجاه و نه هزار و 49 شماره را در برمي گيرد و در شهر تهران هر كدپلاك 20 ماه جوابگوي نياز اين شهر است و از آنجايي كه در حال حاضر در اواسط شماره گذاري با كدپلاك ايران 88 هستيم، حدود 10 ماه ديگر با همين كدپلاك و بعد از آن با كدپلاك 99 خودروهايي كه در تهران خواهان شماره گذاري هستند را پوشش می دهیم.

وی با تشريح راهكارهاي پيشنهادي كدپلاك تهران افزود: بعد از اتمام كدپلاك 99 ، يكي از راه حلهاي مورد نظر اختصاص كدپلاكهاي بدون استفاده استانهايي است كه از زمان تخصيص پلاك ملي بيش از ظرفيت به آنها كدپلاك تخصيص داده شده بود و بعد از آن نيز از پلاكهاي غير فعال تهران استفاده می شود.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور با اشاره به طرح تغییر شکل پلاک ها تاکید کرد: يكي ديگر از راه حلهاي كدپلاك در تهران ، تغيير قالب پلاك است كه در كميسيون فني مطرح شده است. منظور از تغيير قالب پلاك اين است كه حروفي را كه در حال حاضر در پلاكها سومين كاراكتر از سمت چپ است جاي خود را به دومين كاراكتر مي دهد و مثلا پلاكي با شماره 756د25 در اين سيستم به شماره 5756د2 تغيير پيدا می کند.

روحي با اشاره به افزایش شماره گذاری خودرو در سال جاری گفت: آمارخودروهای نوشماره كشور از ابتداي سال 93 تا پانزدهم ارديبهشت 54 هزار و 881 دستگاه بوده است. همچنين آمار نوشماره تهران نيز در این مدت 15 هزار و 247 خودرو بوده است.

وي در خصوص تعويض پلاكهاي آسيب ديده و فرسوده گفت: مالكان خودروهايي كه پلاك آنها به هر دليلي مانند تصادف و حادثه دچار آسيب ديدگي شده مي توانند با حضور در مراكز چيتگر و مركز ميثم كه نزديك به كارخانه ساخت پلاك است پس از رويت پلاك توسط كارشناس و تاييد فرسودگي و عدم خوانا بودن آن بعد از طي فرآيند بررسي سوابق و در مدت زمان حداكثر يك ساعت پلاک جدید با همان شماره خودرو را دریافت کنند. در ديگر مراكز نيز با توجه به بعد مسافت اين مساله زمانبر است.در شهرستانها نيز با احتساب مدت زمان ارسال مرسولات پستي نهايتا ظرف 48 ساعت پلاک تحویل مالک می شود.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ادامه داد:چنانچه پلاك خودرو سرقت يا مفقود شود و قابل رويت براي كارشناسان پليس راهور نباشد، مالك خودرو به همراه مدارك شناسايي و خودرو با حضور در مراكز تعويض پلاك و اعلام مفقود شدن پلاك بدون مراجعه به دادگاه، كلانتري و شوراي حل اختلاف مراحل ثبت مفقوي در مركز انجام مي شود و پلاك در ليست سياه آگاهي قرار مي گيرد. مالك خودرو نيز پس از احراز هويت از انبار پلاك، پلاك جديدي را دريافت می کند.

رييس مركز شماره گذاري پليس راهور در خصوص قالب پلاكهاي كشور اظهار داشت: پلاكهاي كشور در قالب 11*52 سانتي متر ساخته مي شود و با هشت عنوان تخصيص داده مي شود. پلاكهاي ايران به هشت عنوان شخصي،عمومي،دولتي،جانبازان ،تاكسي، كشاورزي و پليس تقسيم مي شوند. در كنار اين قالب پلاك، قالبهاي ديگري نيز وجود دارد كه با عناويني چون سياسي، سرويس ، مناطق آزاد و تاريخي تخصيص داده مي شوند. علاوه بر اين پلاكها براي موتورسيكلت نيز دو عنوان پلاك شخصي و دولتي صادر می شود.

روحي در پايان پلاكهاي تاريخي را مختص خودروهاي كلاسيك و كلكسيوني معرفي كرد و گفت: پلاكهاي تاريخي مختص ماشينهايي است كه عمر بالايي دارند و منحصر به فرد هستند . اينگونه خودروها در خيابان تردد نمي كنند و در نمايشگاه ها به نمايش گذاشته مي شود، اما از آنجايي كه اطلاعات آنها باید در ليست پليس راهور باشد پلاك تاريخي با ظاهري متفاوت و رنگ زمينه قهوه اي و متشكل از پنج عدد و واژه تاريخي به اين خودروها تخصيص داده مي شود.